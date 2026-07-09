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Funktioniert ohne einheitliche Apple-ID

OpenDisplay: Kostenlose Sidecar-Alternative aus Deutschland
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Wer ein iPhone oder iPad als zusätzlichen Bildschirm für den Mac verwenden möchte, ist bislang meist auf Apples Sidecar angewiesen. Mit OpenDisplay steht nun eine Alternative bereit, die einen anderen Ansatz verfolgt und dabei auf eine Reihe von Einschränkungen verzichtet, die Apples Lösung mit sich bringt. Hinter der App steht der deutsche Entwickler Philip Poloczek.

Mehr Freiheiten als Sidecar

Wie bei Sidecar behandelt macOS das verbundene iPhone oder iPad als zusätzlichen Monitor. Der Bildschirm kann also als Erweiterung des Desktops genutzt werden und dient nicht lediglich zur Spiegelung des Mac-Bildschirms.

Opendisplay

Eine Besonderheit von OpenDisplay ist, dass für die Nutzung keine gemeinsame Apple-ID auf beiden Geräten vorausgesetzt wird. Dadurch kann beispielsweise ein privates iPad an einem dienstlichen Mac oder kurzfristig auch das Tablet eines Familienmitglieds als Zweitbildschirm genutzt werden.

Verbindung per USB oder WLAN

Die Verbindung zwischen Mac und Mobilgerät kann dabei wahlweise per USB-Kabel oder drahtlos über WLAN erfolgen. OpenDisplay unterstützt auch die Anordnung im Hochformat. Dadurch kann ein iPad beispielsweise als schmaler, vertikal ausgerichteter Zusatzbildschirm genutzt werden. Darüber hinaus werden Touch-Eingaben sowie Zwei-Finger-Gesten zum Scrollen auf dem verbundenen Gerät unterstützt.

Unterm Strich richtet sich OpenDisplay an Mac-Anwender, die vorhandene iPads oder iPhones als zusätzlichen Bildschirm verwenden möchten, ohne an die Voraussetzungen von Sidecar oder an kostenpflichtige Alternativen gebunden zu sein. Für die Nutzung sind weder ein Benutzerkonto noch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Open Source und kostenlos

Die Mac-App ist signiert und von Apple notarisiert direkt beim Entwickler erhältlich. Die zugehörige iPhone- und iPad-App wird über den App Store angeboten. OpenDisplay wird als Open-Source-Software kostenlos bereitgestellt. Der Quellcode lässt sich auf GitHub einsehen und nachvollziehen.
09. Juli 2026 um 16:47 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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