Flappy Dird: Flappy Bird im macOS Finder

Der in New York ansässige Programmierer Nolen Royalty ist für seine unkonventionellen Spiele-Implementierungen bekannt. Im Sommer etwa brachte Nolen das Wort-Ratespiel Wordle in die Suchleiste des Firefox Browsers. Im vergangenen Jahr nutzte der in Brooklyn ansässige Entwickler eine Google-Tabellenkalkulation, um ein schräges Echtzeit-Spiel aufzubauen. Jetzt hat sich Nolen an der Dateiverwaltung von macOS zu schaffen gemacht.

Mit Emojis, Python und AppleScript

Unter der Überschrift Flappy Dird hat der Programmierer den auf jedem Mac vorinstallierten Datei-Manager Finder dazu gebracht, eine einfache Implementierung des 2013 auf dem iPhone gestarteten Überraschungserfolgs Flappy Bird auszuführen.

Zur Umsetzung hat Nolen dabei auf die Möglichkeit zurückgegriffen, beliebige Verzeichnisse mit Emojis zu beschriften. Für die Navigation innerhalb der Verzeichnisse nutzt Nolen den Metadaten-Eintrag „Zuletzt geöffnet“, der Datum und Uhrzeit des letzten Zugriffs auf einen bestimmten Ordner angibt.

Was dann folgt, um im Finder einen funktionierenden Flappy Bird-Klon auf die Beine zu stellen, hat Nolen in seinem Blog beschrieben. Unter anderem hat jedes Verzeichnis 15 Unterverzeichnisse, die darauf warten, dass der Spieler eines von ihnen doppelt anklickt, um zu starten. Anschließend werden in jedem Frame des laufenden Spiels alle Verzeichnisse neu benannt und Symlinks so gesetzt, dass das Emoji-Raster einer flüssigen Bewegung nahekommt. Zudem werden die Verzeichnisse gleichzeitig nach dem letzten Änderungsdatum sortiert.

Was anschließend unter Zuhilfenahme eines Python-Scripts und unterstützenden AppleScripts zustande kommt, lässt sich im Blog des Programmierers bestaunen.

Der Machbarkeitsbeweis steht

Ein ganz und gar sinnfreies Projekt, das von der Herausforderung getrieben wurde, zu überprüfen, ob eine entsprechende Implementierung überhaupt umsetzbar ist. Der Beitrag im Blog des Macher, der zusammenfasst, welche Hürden dafür genommen werden mussten, ist ein lesenswertes Stück für alle Bastler, Hacker und Tüftler, die sich von solchen Herausforderungen angesprochen fühlen.