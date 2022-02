Mac-Browser Vivaldi lässt durch die Tabs scrollen

Die Vivaldi-Entwickler haben sich schon seit mehreren Versionen ihrer App insbesondere der Verbesserung der Arbeit mit Tabs und damit verbunden deren Konfigurationsmöglichkeiten verschrieben. So dürfte der entsprechende Bereich in den Vivaldi-Einstellungen im Vergleich mit allen sonst für den Mac erhältlichen Browsern wohl die derzeit umfangreichsten Möglichkeiten bieten. Die Vivaldi-Tabs lassen sich beispielsweise auch seitlich oder am Fuß der Seite anzeigen und Nutzer haben ähnlich wie in Safari unter macOS Monterey die Möglichkeit, ihre Arbeit mithilfe von Tab-Gruppen zu organisieren.

Unterm Strich sorgt diese Neuerung dafür, dass die größte der am oberen Rand des Browserfensters angezeigten Tabs nicht mehr stetig schrumpft, umso mehr davon geöffnet sind, sondern eine Mindestgröße erhalten und damit die Lesbarkeit garantiert bleibt. Alternativ bietet Vivaldi in den Einstellungen auch die Möglichkeit, eine Mindestbreite für den aktiven Tab festzulegen.

Die aktuellen Neuerungen von Vivaldi dürften Nutzern zugute kommen, die sehr aktiv und umfangreich mit Browser-Tabs arbeiten. So haben die Entwickler ihre Desktop-App in der neuesten Version um die Möglichkeit erweitert, horizontal zwischen den geöffneten Tabs zu scrollen.

Vivaldi legt weiterhin einen besonderen Fokus auf die Verwaltung und Arbeit mit Browser-Tabs. So bringt auch die mittlerweile verfügbare Version 5.1 des kostenlosen Webbrowsers wieder nennenswerte Funktionserweiterungen in diesem Bereich.

