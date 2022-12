Bundesregierung schiebt den „Regierungsmonitor“ ins Netz

Hier hat die Bundesregierung etwa vor die Rolle eines Chief Information Security Officer des Bundes (CISO Bund) einzurichten und will zudem die gesetzlichen Grundlagen schaffen um einen Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) der Bundesverwaltung zu bestimmen. Ein Vorhaben das sich nach den zuletzt am 7. Dezember aktualisierten Informationen derzeit „in Vorbereitung“ befindet.

In in der Kategorie „Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen“ listet der „Regierungsmonitor“ aktuell 17 Themen, zu denen etwa die bereits verabschiedete Digitalstrategie, die Gigabitstrategie und der strukturelle Umbau der IT-Sicherheitsarchitektur des Bundes zählen.

Das Informationsangebot listet derzeit 215 Vorhaben , die in sieben Kategorien aufgeteilt sind und mit jeweils einem von drei Status-Kennzeichnungen versehen sind: In Vorbereitung, im Prozess und Abgeschlossen.

Insert

You are going to send email to