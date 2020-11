Xbox Series X und S kommen mit Apple-TV-App

Microsoft wird die „Apple TV“-App und damit auch Apple TV+ vom Start weg auf den neuen Xbox-Modellen anbieten. Die Xbox Series X und auch die kleinere Ausführung Xbox Series S werden vom 10. November an in Deutschland in den Verkauf gehen. Vorbestellungen sind bereits seit September möglich, allerdings waren zum Start verfügbaren Geräte innerhalb kürzester Zeit vergriffen.

Wie Microsoft mitteilt, kommt Apples TV-App vom 10. November an nicht nur auf die neuen Modelle Xbox Series X und Xbox Series S, sondern wird von diesem Termin an auch auf der Xbox One verfügbar sein. Gleichzeitig stehen für Besitzer der neuen Xbox-Modelle vom Start weg dann auch die bereits auf der Xbox One verfügbaren Streaming-Anwendungen zur Verfügung, darunter Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, Amazon Prime Video, Twitch, Sky Go und Sky Ticket.

Microsoft zieht damit mit der Konkurrenz von Sony gleich. Hier wurde die Verfügbarkeit der Apple-TV-App auf der neuen PlayStation 5 bereits angekündigt. Als besonderes Zubehör für die vom 19. November an erhältliche Konsole bietet Sony eine Multimedia-Fernbedienung mit Direktwahl-Tasten für Disney+, Netflix, Spotify und YouTube an.