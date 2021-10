X-Kit: MacBook-Ständer mit integriertem USB-C-Hub erstmals günstiger

Diese lassen sich auf dem faltbaren Ständer in vier unterschiedlichen Arbeitswinkeln aufstellen und verharren anschließend in einer rückenfreundlichen Position auf mit Gummi-Unterlagen gepolsterten Kufen. Auf seiner linken Seite bietet das X-Kit dann vier zusätzliche Ports: zwei USB-A-Anschlüsse, eine HDMI-Buchse und zwei Kartenlese-Steckplätze, die sowohl SD als auch TF-Karten aufnehmen. Der ebenfalls im Dock verbaute USB-C-Port wird für den die Verbindung zwischen Mac und Ständer benötigt. Für diese liegt dem X-Kit ein gesondertes USB-C-auf-USB-C-Kabel bei.

Der faltbaren MacBook-Ständer X-Kit existiert seit dem vergangenen Dezember und kombiniert einen Aufsteller für eine erhöhte Arbeitsposition des eigenen Rechners mit einem integrierten USB-C-Hub, das den Zugriff auf zusätzliche Ports bietet und sich damit an all jene MacBook-Besitzer richtet, deren Geräte aus der Ära vor dem neuen MacBook Pro stammen. Also all jene MacBooks die nach 2016 vorwiegend auf USB-C-Port gesetzt haben.

