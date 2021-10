MacBook Pro 2021: Akku-Wechsel wird wieder leichter

Darüber hinaus macht auch die neue Platzierung der Module den Akku-Wechsel deutlich weniger herausfordernd als bislang. So versteckt Apple die einzelnen Akku-Module nicht mehr unter dem Logic-Board. Der Akku kann gewechselt werden, sobald die Gehäuse-Rückseite entfernt wurde und muss nicht mehr in langer Feinarbeit freigelegt und aus dem Inneren der Maschine befreit werden.

Die Reparatur-Service-Experten von ifixit.com haben einen ersten Blick ins Innere der neuen MacBook Pro-Modelle geworfen und zeigen sich angetan vom neuen Interieur. Besonders gefallen hat den in Sachen Reparaturfreundlichkeit betont kritischen Bastlern Apples neuer Umgang mit in integrierten Akku-Modulen, die in den vergangenen Jahren stets nur mit sehr viel Aufwand aus Apples Laptops entfernt werden konnten. Dies wurde im neuen MacBook Pro nun sichtbar geändert.

