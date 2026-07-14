Nur noch heute Abend: Aktion „3 Monate Audible gratis“ läuft aus

Die Anfang Juni gestartete Sonderaktion für den neuen Audible-Standard-Zugang läuft nur noch kurze Zeit. Amazon zufolge endet das zeitlich begrenzte Angebot am morgigen Mittwoch, dem 15. Juli 2026.

Welche Konditionen euch angeboten werden, hängt dabei vom verwendeten Amazon-Konto ab. Berechtigte Prime-Mitglieder können Audible Standard drei Monate lang kostenlos nutzen. Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft bekommen den gleichen Zeitraum zum Preis von 99 Cent pro Monat angeboten und bezahlen somit insgesamt 2,97 Euro.

Letztlich müsst ihr die Aktionsseite mit eurem Amazon-Konto aufrufen und prüfen, welche Variante dort angezeigt wird. Abhängig von bereits genutzten Probeangeboten oder früheren Audible-Mitgliedschaften kann das Angebot abweichen oder gar nicht verfügbar sein.

Hörbuch-Streaming ohne Dauerzugriff

Bei der Aktion handelt es sich um einen der noch jungen Standard-Zugänge, der sich nach den ersten drei Monaten automatisch zum Standardpreis verlängert. Audible Standard kostet dann 6,99 Euro pro Monat. Das Abo kann monatlich gekündigt werden. Wer lediglich den vergünstigten Aktionszeitraum nutzen möchte, sollte sich das Ende der drei Monate entsprechend vormerken.

Kein Dauerzugriff mehr: Audible führt neues Standard-Abo ein

Mit Audible Standard lässt sich jeden Monat ein Hörbuch aus dem Audible-Katalog auswählen und kann, unabhängig von der Dauer, komplett durchgehört werden. Anders als beim teureren Premium-Tarif bleiben diese Titel nach einer Kündigung allerdings nicht dauerhaft verfügbar. Der Zugriff besteht nur, solange ein Audible-Standard-Abo aktiv ist. Nach einer Kündigung werden die ausgewählten Hörbücher in der persönlichen Bibliothek gesperrt und erst bei einer erneuten Mitgliedschaft wieder freigeschaltet.

Angebot endet am 15. Juli

Auch nicht genutzte Monatsguthaben können beim Standard-Abo nicht in den nächsten Monat übertragen werden. Es empfiehlt sich daher, die drei im Aktionszeitraum enthaltenen Hörbücher jeweils rechtzeitig auszuwählen.

Wer die Audible-Aktion noch wahrnehmen möchte, hat dafür nur noch bis morgen Zeit. Prime-Kunden sollten auf der Angebotsseite nach der kostenlosen Variante Ausschau halten. Ohne Prime-Mitgliedschaft werden für die ersten drei Monate jeweils 99 Cent berechnet.

Zum Vergleich: Im Premium-Abo von Spotify können Abonnenten monatlich 12 Stunden Hörbuch hören, anschließend wird die zusätzliche Wiedergabezeit gesondert berechnet. 10 Stunden Extrazeit müssen für 9,99 Euro gesondert gebucht und innerhalb von 12 Monaten genutzt werden.