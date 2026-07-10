WM-Finale im Garten: Zwei Valerion-Beamer deutlich günstiger

Die Fußball-WM geht in die entscheidende Phase. Wer die verbleibenden Spiele nicht auf 65 Zoll, sondern gleich in Wandgröße verfolgen möchte, bekommt zwei leistungsstarke Beamer von Valerion aktuell deutlich günstiger. Der VisionMaster Max ist für Enthusiasten, während der kaum schlechter ausgestattete VisionMaster Pro 2 die attraktivere Wahl für viele WM-Abende sein dürfte.

Der Max lag ursprünglich bei 4.999 Euro und ist damit aktuell 1.100 Euro günstiger. Bei Amazon ist das Spitzenmodell momentan allerdings vergriffen. Der VisionMaster Pro 2 wird dagegen auf Lager geführt und kostet fast nur halb so viel. Der Abstand zwischen beiden Geräten fällt bei der grundlegenden Ausstattung überraschend klein aus.

Gartenkino mit Stadionformat

Beide Projektoren setzen auf ein 4K-RGB-Triple-Lasersystem, unterstützen Dolby Vision, HDR10+ und IMAX Enhanced und erzeugen Bilder mit bis zu 300 Zoll. Hinzu kommen ein optischer Zoom mit einem Projektionsverhältnis von 0,9 bis 1,5:1, Google TV, AirPlay 2 und ein Gaming-Modus mit bis zu 240 Hertz bei 1080p.

Damit eignen sich beide Modelle gut für einen großen Fußballabend auf Terrasse oder Rasen. Eine freie Hauswand reicht für den spontanen Einsatz aus, besser fällt das Bild auf einer Leinwand aus. Auch 3.000 oder 3.500 ISO-Lumen können direkte Sonne nicht ausgleichen. Richtig überzeugend wird das Bild im Schatten oder ab der Dämmerung. Man sollte daher auf den Aufstellort achten.

Pro 2 statt Max

Der VisionMaster Pro 2 liefert 3.000 ISO-Lumen und einen dynamischen Kontrast von bis zu 15.000:1. Der Max erhöht die Helligkeit auf 3.500 ISO-Lumen und kombiniert seine Bildverarbeitung mit einer regelbaren Iris, die den dynamischen Kontrast auf bis zu 50.000:1 anheben soll.

Hinzu kommen beim Max ein vertikaler Lens Shift sowie eine verbesserte Reduzierung von Regenbogeneffekt und Laser-Speckle. Er lässt sich dadurch flexibler aufstellen und zeigt insbesondere dunkle Filmszenen mit mehr Tiefe. Beim Fußball, Gaming oder normalen Streaming fällt der Abstand jedoch deutlich kleiner aus als der Preisunterschied vermuten lässt.

Apple TV, AirPlay 2 und Google TV

Als Zuspieler bietet sich ein Apple TV über HDMI an. Alternativ sind Google TV und AirPlay 2 bereits integriert. Inhalte vom iPhone, iPad oder Mac lassen sich somit drahtlos übertragen, wobei einzelne Streaminganbieter die Bildschirmübertragung einschränken können.

Die eingebauten Lautsprecher reichen für eine kleinere Runde aus. Bei einer größeren Gartenparty empfiehlt sich eine Soundbar oder ein separates Lautsprechersystem. Beide Projektoren besitzen keinen Akku und sind nicht wetterfest. Nach dem Spiel sollten sie daher wieder ins Haus wandern.

Zwei Preisstufen für die große Leinwand

Der VisionMaster Max bleibt mit 3.899 Euro die Wahl für Heimkino-Enthusiasten, die den besseren Schwarzwert und die flexiblere Aufstellung ausreizen können. Da er bei Amazon derzeit nicht erhältlich ist, muss man auf den Valerion-Shop oder Fachhändler ausweichen.

Für die meisten WM-Abende dürfte der Pro 2 das attraktivere Angebot sein. Er verzichtet auf Lens Shift und die dynamische Iris, liefert ansonsten aber einen großen Teil der Max-Ausstattung. Für aktuell 1.999 Euro bei Amazon fällt das Preis-Leistungs-Verhältnis entsprechend deutlich besser aus.

Passend dazu bietet Valerion eine tragbare Outdoor-Leinwand mit Standrahmen an. Das mattweiße 16:9-Tuch besteht aus dreilagigem PVC, besitzt einen Gain-Faktor von 1,3 und soll auch seitlich sitzenden Zuschauern ein gut erkennbares Bild bieten. Der faltbare Aluminiumrahmen lässt sich ohne Werkzeug aufbauen und wird mitsamt Transporttasche geliefert. Je nach gewählter Größe entsteht so deutlich unkomplizierter eine ebene Projektionsfläche als mit der Hauswand. Gegen starkes Umgebungslicht hilft allerdings auch die Leinwand nicht – für das beste Bild sollte der Anpfiff weiterhin im Schatten oder nach Sonnenuntergang erfolgen.

Günstigere und mobilere Alternativen hatten wir zuletzt bei den WM-Angeboten von XGIMI vorgestellt. Ebenfalls für den flexiblen Einsatz interessant ist der von uns getestete Nebula X1.