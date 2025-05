Laser-Beamer Nebula X1: Ziemlich teuer aber auch ziemlich gut

Nachdem der Nebula X1 hier einige Zeit als Leihgerät im Wohnzimmer stand, fällt es schwer, den Beamer wieder zurückzuschicken. Was die Entscheidung erleichtert und uns auch von konkreten Kaufgedanken abhält, ist wohl die Tatsache, dass wir uns zu unregelmäßig für einen Filmabend aufs Sofa legen. Ansonsten stünde in der Tat die Überlegung an, ob man sich anstelle eines klassischen Fernsehers ein Setup aus Beamer und Leinwand gönnt.

Dies ausgesprochen, müssen wir aber zunächst auf den Preis des neuen Beamers von Anker zu sprechen kommen. Mit regulär 2.999,99 Euro muss sich das Gerät dann schon in der Champions League der Heimprojektoren bewähren. Diese Erwartung hat der Nebula X1 aus unserer Sicht allerdings auch voll und ganz erfüllt.

Hervorragendes Bild ohne abzudunkeln

Die „Sicht“ ist dann auch gleich das erste relevante Stichwort. Der Nebula X1 erzeugt mit seinem Tri-Color-Laser ein kontrastreiches und detailliertes Bild mit hervorragender Farbdarstellung. Die maximale Helligkeit von 3.500 ANSI-Lumen reicht dabei aus, das Gerät in der Wohnung auch an hellen Tagen und ohne Verdunkelung zu verwenden. Problematisch wird es nur, wenn die Sonne direkt zum Fenster reinscheint. Bei unserem Test hat der Nebula eine Leinwand mit zwei Metern Breite aus 2,3 Metern Entfernung komplett ausgefüllt. Per optischer Zoomfunktion kann man die zunächst durch die Entfernung von der Projektionsfläche bestimmte Bildgröße im Faktor 0,9 bis 1,5 anpassen.

Ein integriertes Gimbal-System ermöglicht es, den Beamer relativ frei zu positionieren. Der Nebula X1 kann beispielsweise auf dem Boden stehen oder irgendwo hängen, das motorisierte System passt den Projektionswinkel stets an. Auch Projektionen von der Seite her sind möglich. Die Trapez- und Größenanpassung kann dabei automatisch oder manuell erfolgen. Abhängig von der Platzierung macht die Auto-Ausrichtung in der Regel einen guten Job. Bei uns kam allerdings der innere Monk durch und ich habe Trapez und Größe manuell exakt auf die Leinwandfläche angepasst. Das ist schnell und einfach möglich und die Einstellungen lassen sich für unterschiedliche Räume speichern.

Kompakt und portabel

Mit seinen Abmessungen von 29 × 19 × 25 Zentimetern und einem Gewicht von sechs Kilogramm lässt sich der Nebula X1 nicht nur gut in der Wohnung platzieren, sondern auch einfach transportieren und an unterschiedlichen Orten einsetzen. Unterstützung dabei leistet ein ausfahrbarer Tragegriff. Ihr dürft nur nicht vergessen, dass das Gerät auch mit Strom versorgt werden will und es hierfür noch des im Lieferumfang enthaltenen externen Netzteils bedarf.

Schenken wir nun dem Klang des Geräts ein Ohr. Zunächst einmal muss erwähnt werden, dass der Beamer selbst bis auf ein leichtes Surren keinerlei Geräusche erzeugt. Anker hat hier ein Flüssigkeitskühlsystem verbaut und damit die sonst bei Beamern zum Teil störenden Lüftergeräusche verbannt.

Zusatzlautsprecher optional

Der Beamer selbst ist mit hervorragenden Klangeigenschaften ausgestattet. Neben zwei seitlichen und einem Frontlautsprecher ist hier ein leistungsfähiger Subwoofer verbaut. Optional kann man das Setup mithilfe von zwei separat angebotenen drahtlosen Lautsprechern zu einem 4.1.2-Surround-System erweitern. Alternativ dazu stehen auch ein optischer Audioausgang zur Verfügung.

Für den Anschluss von Zuspielern ist zweimal HDMI 2.1, USB-C und USB-A vorhanden. Zum Fernsehen und für den Zugriff auf Mediatheken und Videodienste dürfte aber die Google-TV-Oberfläche des Projektors die komfortabelste Option sein.

Videodienste und Mediatheken integriert

Google TV setzt ein Benutzerkonto bei Google voraus, um die gewünschten Anwendungen aus dem Google Play Store zu installieren. Im Großen und Ganzen kann man sich das wie Apple TV vorstellen. Es stehen für alle relevanten Videodienste und Mediatheken eigenständige Apps zur Verfügung, die direkt auf dem Nebula installiert werden.

Der Projektor selbst ist über WLAN ins Heimnetz eingebunden und wir hatten beim Ausprobieren der verschiedenen Dienste keinerlei Probleme. Alles lief absolut störungsfrei und – sofern der Anbieter mitspielt – in wirklich beeindruckend guter Qualität. Einzig Google TV hat uns ab und an nach dem Anschalten des Projektors mit etwas längeren Startzeiten genervt.

App als alternative Fernbedienung

Kommen wir noch kurz auf die begleitende App zu sprechen. Ihr habt damit die Möglichkeit, den iPhone-Bildschirm direkt auf den Projektor zu übertragen. Eine sinnvolle Anwendung wären hier aus unserer Sicht höchstens irgendwelche Präsentationen. Die einzig praktikable Anwendung der Nebula-App sehen wir darin, den Beamer vom iPhone aus zu bedienen, wenn die mitgelieferte Fernbedienung nicht in Reichweite ist.

Sonderpreis zeitlich begrenzt

Aktuell bekommt man den Nebula X1 bei Amazon mit 500 Euro Preisnachlass für 2.499 Euro. Bitte prüft diese Angabe jedoch stets selbst, wir haben keinerlei Informationen darüber, wie lange diese Aktion läuft.