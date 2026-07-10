Disney+ kostenlos? Konzern prüft freien Einstieg

Disney+ könnte künftig auch ohne kostenpflichtiges Abonnement nutzbar sein. Der Unterhaltungskonzern diskutiert offenbar darüber, ausgewählte Inhalte vor der Bezahlschranke anzubieten. Von einem kostenlosen Zugriff auf sämtliche Disney-, Pixar-, Marvel- und Star-Wars-Inhalte ist bislang allerdings keine Rede.

Wie Business Insider unter Berufung auf zwei mit den Gesprächen vertraute Personen berichtet, wurde das Thema bei einer internen Streaming-Veranstaltung angesprochen. Disney-Technikchef Adam Smith soll dort über kostenlose Inhalte innerhalb von Disney+ gesprochen haben. Einen Zeitplan oder Angaben zum möglichen Umfang nannte er demnach nicht. Via The Verge.

Kein kostenloser Vollzugriff

Realistisch erscheint ein begrenztes, werbefinanziertes Angebot. Disney könnte beispielsweise einzelne Serienfolgen, ältere Filme, Kurzvideos oder dauerhaft laufende Themenkanäle kostenlos bereitstellen. Der Gratisbereich würde damit eher als Schaufenster für die kostenpflichtigen Abos dienen und nicht den regulären Disney+-Katalog ersetzen.

Hierzulande kostet „Standard mit Werbung“ regulär 6,99 Euro pro Monat. Für die werbefreien Varianten verlangt Disney derzeit 10,99 beziehungsweise 15,99 Euro. Wir hatten zuletzt über die Durchsetzung der jüngsten Preiserhöhung bei Bestandskunden berichtet. Ein zusätzlicher Gratistarif könnte nun neue Zuschauer anlocken, ohne diese Preise senken zu müssen.

YouTube setzt Disney unter Druck

Hinter den Überlegungen steckt vor allem der Erfolg kostenloser Videoplattformen. YouTube, Tubi und ähnliche Angebote binden immer mehr Fernsehzeit, während klassische Streamingdienste ihre Preise wiederholt erhöht haben. Disney experimentiert deshalb bereits mit vertikalen Kurzvideos, neuen Programmformaten und automatisch laufenden Kanälen.

Ob das Gratisangebot überhaupt kommt, ist vollkommen offen. Disney hat die internen Gespräche bislang nicht öffentlich bestätigt. Denkbar wäre zudem, dass ein Test zunächst ausschließlich in den USA startet. Die bestehenden Bezahlabos dürften unabhängig davon erhalten bleiben.

Die Überlegung passt zum allgemeinen Umbau des Streamingmarkts. Neben Werbetarifen gewinnen auch Paketangebote mit mehreren Videodiensten an Bedeutung. Kostenlos wäre Disney+ bei einer Umsetzung also vermutlich nur auf dem Preisschild: Bezahlt würde mit Werbung, begrenzter Auswahl und dem Versuch, Nutzer später doch noch ins Abo zu holen.