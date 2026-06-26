Für die K.o.-Runde: XGIMI reduziert Beamer nur noch heute

Deutschland ist bei der Fußball-WM weiter, und wer die K.o.-Runde nicht nur auf dem Fernseher verfolgen möchte, kann heute noch einen Blick auf die Beamer-Angebote von XGIMI werfen. Der Hersteller reduziert im Rahmen seiner Prime-Day-Aktion mehrere Projektoren bei Amazon. Für das nächste Spiel bleibt damit immerhin noch genug Zeit, eine freie Wand zu suchen, den Gartenstuhl auszurichten und die Nachbarn vorzuwarnen.

Der XGIMI MaGo 4 ist ein kompakter Begleiter.

Die Amazon-Angebote laufen laut XGIMI nur noch heute. Im offiziellen Online-Shop sollen die Aktionspreise dagegen noch bis zum 30. Juni gelten. Zur Auswahl stehen sowohl kompakte Modelle für Garten, Terrasse und spontane Filmabende als auch leistungsstärkere Heimkino-Projektoren für alle, die Fußball lieber in Wandgröße statt Wohnzimmergröße schauen.

Am oberen Ende steht die HORIZON-20-Serie. Der XGIMI HORIZON 20 kostet während der Aktion 1.439 Euro statt 1.699 Euro. Der HORIZON 20 Pro liegt bei 1.749 Euro statt 2.099 Euro, der HORIZON 20 Max bei 2.499 Euro statt 2.999 Euro. Das sind jedoch eher Modelle für Nutzer, die dauerhaft ein großes Heimkino-Bild im Wohnzimmer einrichten möchten.

Für Wohnzimmer und Garten

Etwas flexibler sind die mobilen MoGo-Modelle. Der XGIMI MoGo 4 wird für 429 Euro statt 599 Euro angeboten, das MoGo 4 Bundle für 489 Euro statt 679 Euro. Der hellere MoGo 4 Laser ist für 499 Euro statt 799 Euro erhältlich, das Laser Bundle kostet 629 Euro statt 949 Euro.

Der XGIMI Horizon 20 Max liefert beste Qualität, kostet aber auch mehr.

Für Einsteiger gibt es zudem den XGIMI Vibe One. Der kompakte 1080p-Projektor mit Akku, Google TV und JBL-Sound liegt während der Aktion bei 209 Euro statt 249 Euro. Für die große Heimkino-Installation ist er nicht gedacht, für spontane Abende auf dem Balkon oder im Kinderzimmer aber deutlich unkomplizierter als ein ausgewachsener Beamer.

Vom Mini-Beamer bis Heimkino

Ganz ohne Einschränkungen funktioniert Public Viewing zu Hause natürlich nicht. Projektoren brauchen eine möglichst helle Projektionsfläche und profitieren deutlich von abgedunkelten Räumen oder späteren Anstoßzeiten. Für das abendliche WM-Spiel kann ein Beamer aber genau der richtige Kompromiss sein: weniger Stadion, mehr Sofa – und das Bier ist auch schneller erreichbar.

Wer also noch rechtzeitig zur K.o.-Runde aufrüsten möchte, sollte sich die Amazon-Angebote heute ansehen. Preise und Verfügbarkeit können sich wie üblich kurzfristig ändern.