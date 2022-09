Withings Body Comp: Neue Körperwaage startet mit Jahresabo

Health+ bietet die Möglichkeit, die verschiedenen Body Comp-Messungen umfassend zu verstehen und zu erkennen, wie sich Messwerte durch gesündere Lebensgewohnheiten verändern können. Das Programm ermöglicht individuelle Tiefenanalysen und eine gezielte Auswertung der Daten mit der Möglichkeit, Lebensmittel, Beschwerden oder den Schlaf zu dokumentieren. Nutzer:innen können die aktuellen Lebensumstände rund um jede Messung notieren und so herausfinden, was einen Einfluss auf ihre Gesundheitskennzahlen hat.

Die Body Comp-Körperwaage ist das erste Modell des Anbieters, das neben Gewicht und Stehherzfrequenz mehrere zusätzliche Werte ermittelt, die nach Angaben des Anbieters sonst eher in einem „professionellen klinischen Umfeld“ berücksichtigt werden. Unter anderem prüft die Body Comp von WITHINGS auf viszerales Fett, Gefäßalter und Nervenaktivität in den Füßen.

Der auf Gesundheitsprodukte spezialisierte, französische Anbieter Withings hat auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin die Körperwaage Withings Body Comp vorgestellt, die gemeinsam mit dem neuen Gesundheitsservice Health+ in den Markt eingeführt werden soll. Der zwölfmonatige Zugang zu dem Gesundheitsservice ist dabei bereits fest in die Hardware eingepreist.

