Wired Buddy: Mac-App für Nutzer von Netzwerkkabeln

Wired Buddy ist eine neue Open-Source-Applikation für Mac-Anwender, die (noch immer) auf klassische Ethernetkabel setzen, um die eigene Maschine zuverlässig und schnell mit dem Heimnetzwerk zu verbinden und der ganzen WLAN-Konnektivität zwar nicht unbedingt abgeneigt aber doch skeptisch gegenüberstehen.

Status, IP und Schnellzugriff

Die kostenfreie Anwendung bietet macOS-Nutzern eine einfache Möglichkeit, den Zustand ihrer Ethernet-Verbindung direkt in der Mac-Menüleiste zu überwachen. Kompatibel ab macOS 13, zeigt Wired Buddy den aktuellen Status der aktiven Ethernet-Schnittstelle an und bietet eine Reihe von praktischen Zusatzfunktionen.

Die Kernaufgabe von Wired Buddy besteht darin, den Status der aktiven Ethernet-Verbindung anzuzeigen. Dafür bietet die App eine Auswahl an verschiedenen Symbolen für die Menüleiste an, die bei Verbindungsproblemen ausgegraut werden. Zudem informiert die App über die aktuelle IP-Adresse sowie die Priorität der Schnittstelle im Netzwerkmenü. Wer möchte, kann Wired Buddy zudem so konfigurieren, dass die App beim Anmelden automatisch gestartet wird.

Die Einstellungen der App ermöglichen es Anwendern, das Symbol in der Menüleiste anzupassen und das Dock-Icon zu verstecken. Zudem kann die Anzeige der IP-Adresse im Menü ausgeblendet werden. Eine farbliche Hinterlegung des Status im Menü sorgt für eine schnelle visuelle Überprüfung der Verbindung.

Noch mit Startschwierigkeiten

Im Hauptmenü der App werden Informationen zur Ethernet-Verbindung angezeigt, hier lässt sich auch direkt zu den Netzwerkeinstellungen und weiteren Optionen gelangen.

Um Wired Buddy zu installieren, muss derzeit noch das aktuelle Release vom Code-Portal GitHub geladen werden, langfristig ist jedoch auch die Installation über “brew cask” geplant. Wer nach dem Entpacken der App aktuell noch Berechtigungsprobleme angezeigt bekommt, der greift zu dieser signierten Version des Entwicklers, die in Kürze ebenfalls in der Release-Übersicht erscheinen sollte.

Die Kernfunktionen von Wired Buddy sind bereits voll funktionsfähig, bis zur Freigabe von Version 1.0 will der deutsche Entwickler Jan Kowalewicz jedoch noch den Feinschliff vornehmen. Geplant sind unter anderem die Integration eines Willkommensbildschirms bei der ersten Nutzung sowie die Lokalisierung der Anwendung für zusätzliche Sprachen.