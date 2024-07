Bis Oktober: Apple startet neue Bildungsangebote

Zum Ende der Bewerbungsfrist für das Wintersemester 2024 hat Apple heute wieder spezielle Angebote für Studierende, Lehrkräfte und Hochschul-Personal freigeschaltet.

Bis Ende Oktober verfügbar

Die diesjährigen Bildungsangebote gelten von heute an bis zum 21. Oktober 2024 und ergänzen die ganzjährig reduzierten Bildungspreise um zusätzliche Sonderangebote, die zum Kauf von qualifizierten iPad- und Mac-Modellen mit der Dreingabe von kostenlosen Zubehörartikeln locken.

Von den Bildungspreisen profitieren können Lehrkräfte, Hochschul-Personal, aktuell eingeschriebene und neue Studierende sowie deren Eltern. Diese können das aktuelle MacBook Air mit M3-Chip ab 1.119 Euro und das iPad Air ab 639 Euro über Apples Bildungsstore ordern.

Extra-Hardware für Studierende

Preise, die teilweise zwar noch von amazon.de unterboten werden, allerdings legt Apple beim Kauf ausgewählter Produkte zusätzlich noch kostenlose Extra-Hardware als Dreingabe dazu.

Beim Kauf eines qualifizierten iPad gibt es einen Apple Pencil Pro oder Apple Pencil (USB-C) gratis dazu. Bei einem Mac mini sind es die AirPods der zweiten Generation, und bei einem MacBook Air, MacBook Pro oder iMac werden AirPods der dritten Generation kostenlos mitgeliefert.

Beim Kauf eines qualifizierten iPad: Apple Pencil Pro oder Apple Pencil (USB-C) kostenlos.

Beim Kauf eines Mac mini: AirPods der 2. Generation kostenlos.

Beim Kauf eines qualifizierten MacBook Air, MacBook Pro oder iMac: AirPods der 3. Generation kostenlos.

Aktionsrabatt auf ausgewählte Bundles

Apple realisiert dies über so genannte Aktionsrabatte, die sich auch in anderen Kombinationen einlösen lassen. Kunden, die während der Aktionswochen ein qualifiziertes Produkt und ein zusätzliches Aktionsprodukt kaufen (Übersicht im Anschluss), erhalten einen Aktionsrabatt auf die gesamte Kaufsumme. Wer etwa ein MacBook Air und die AirPods Pro der 2. Generation mit USB-C-Case kauft, erhält einen Aktionsrabatt in Höhe von 199 Euro. Der gleiche Rabatt wird auch beim Kauf der AirPods Max gewährt, führt hier dann aber entsprechend zu einem höheren Gesamtpreis.

Zudem wird ein Rabatt von bis zu 20 Prozent auf die Zusatzversicherung AppleCare+ für Mac und iPad gewährt.