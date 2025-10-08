„wird es mit uns nicht geben“: CDU erteilt Chatkontrolle eine Absage

Gute Nachrichten: Kurz vor der anstehenden Abstimmung im EU-Rat zur sogenannten Chatkontrolle hat sich die Unionsfraktion im Bundestag klar gegen eine anlasslose Überwachung privater Kommunikation positioniert.

Fraktionschef Jens Spahn erklärte bei einer Pressekonferenz am Dienstag: „Wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion sind gegen die anlasslose Kontrolle von Chats.“ Eine solche Maßnahme sei nicht mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar. Spahn verglich die geplante Kontrolle mit dem pauschalen Öffnen privater Briefe zur Sicherheitsüberprüfung. „Das geht nicht, das wird es mit uns nicht geben“, so der CDU-Politiker weiter.

Zugleich betonte Spahn, dass der Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch eine zentrale Aufgabe bleibe. Er begrüßte grundsätzlich, dass sich die Europäische Union dem Thema widme. Entscheidend sei jedoch, dass eine neue Verordnung „Kinder wirksam schützt, ohne dabei die Sicherheit und die Vertraulichkeit individueller Kommunikation zu gefährden“.

Was die Positionierung der Bundesregierung betrifft, bleibt die allerdings Lage offen. Das Bundesinnenministerium teilte mit, dass die Abstimmung über die Haltung Deutschlands noch andauere. Das Justizministerium äußerte sich bislang nicht. Da die Bundesregierung im EU-Rat durch die Fachministerien vertreten wird, hat die Haltung der Unionsfraktion allein keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Abstimmungsverhalten.

Signal, Kinderschutzbund und Organisationen protestieren

Auf ifun.de haben wir bereits vorgestern berichtet, dass die Betreiber des Messengers Signal vor einem möglichen Rückzug vom europäischen Markt gewarnt haben. Die Organisation lehnt gesetzlich erzwungene Eingriffe in ihre Verschlüsselung ab und sieht durch das sogenannte Client-Side-Scanning europäische Datenschutzstandards gefährdet.

Auch der Deutsche Kinderschutzbund äußert mittlerweile Kritik am Verordnungsvorschlag. Er reiht sich damit in eine lange Liste von Kritikern ein, die seit Monaten vor den Auswirkungen der geplanten Chatkontrolle warnen. Neben Menschenrechtsorganisationen und Digitalverbänden wie Amnesty International, Reporter ohne Grenzen, eco und Bitkom gehören auch Unternehmen wie Threema, Signal und WhatsApp zu den Gegnern.

Das Bündnis Chatkontrolle stoppen ruft weiterhin zur Kontaktaufnahme mit Bundestagsabgeordneten, Ministerien und Regierungsfraktionen auf. Eine Petition soll die Bundesregierung dazu bewegen, sich im EU-Rat gegen den Vorschlag zu stellen. Die entscheidende Abstimmung ist für den 14. Oktober angesetzt.