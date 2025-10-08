Ministerien äußern sich nicht
„wird es mit uns nicht geben“: CDU erteilt Chatkontrolle eine Absage
Gute Nachrichten: Kurz vor der anstehenden Abstimmung im EU-Rat zur sogenannten Chatkontrolle hat sich die Unionsfraktion im Bundestag klar gegen eine anlasslose Überwachung privater Kommunikation positioniert.
Fraktionschef Jens Spahn erklärte bei einer Pressekonferenz am Dienstag: „Wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion sind gegen die anlasslose Kontrolle von Chats.“ Eine solche Maßnahme sei nicht mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar. Spahn verglich die geplante Kontrolle mit dem pauschalen Öffnen privater Briefe zur Sicherheitsüberprüfung. „Das geht nicht, das wird es mit uns nicht geben“, so der CDU-Politiker weiter.
Zugleich betonte Spahn, dass der Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch eine zentrale Aufgabe bleibe. Er begrüßte grundsätzlich, dass sich die Europäische Union dem Thema widme. Entscheidend sei jedoch, dass eine neue Verordnung „Kinder wirksam schützt, ohne dabei die Sicherheit und die Vertraulichkeit individueller Kommunikation zu gefährden“.
Was die Positionierung der Bundesregierung betrifft, bleibt die allerdings Lage offen. Das Bundesinnenministerium teilte mit, dass die Abstimmung über die Haltung Deutschlands noch andauere. Das Justizministerium äußerte sich bislang nicht. Da die Bundesregierung im EU-Rat durch die Fachministerien vertreten wird, hat die Haltung der Unionsfraktion allein keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Abstimmungsverhalten.
Signal, Kinderschutzbund und Organisationen protestieren
Auf ifun.de haben wir bereits vorgestern berichtet, dass die Betreiber des Messengers Signal vor einem möglichen Rückzug vom europäischen Markt gewarnt haben. Die Organisation lehnt gesetzlich erzwungene Eingriffe in ihre Verschlüsselung ab und sieht durch das sogenannte Client-Side-Scanning europäische Datenschutzstandards gefährdet.
Auch der Deutsche Kinderschutzbund äußert mittlerweile Kritik am Verordnungsvorschlag. Er reiht sich damit in eine lange Liste von Kritikern ein, die seit Monaten vor den Auswirkungen der geplanten Chatkontrolle warnen. Neben Menschenrechtsorganisationen und Digitalverbänden wie Amnesty International, Reporter ohne Grenzen, eco und Bitkom gehören auch Unternehmen wie Threema, Signal und WhatsApp zu den Gegnern.
Das Bündnis Chatkontrolle stoppen ruft weiterhin zur Kontaktaufnahme mit Bundestagsabgeordneten, Ministerien und Regierungsfraktionen auf. Eine Petition soll die Bundesregierung dazu bewegen, sich im EU-Rat gegen den Vorschlag zu stellen. Die entscheidende Abstimmung ist für den 14. Oktober angesetzt.
„das wird es mit uns nicht geben“ hat man leider schon zu oft gehört. Am Durchsetzungsvermögen ist es dann immer gescheitert.
Das dachte ich mir auch.
Hör auf zu meckern und freu dich über die klare und eindeutige Positionierung unserer Bundesregierung.
Kann ihn aber gut verstehen… die CDU stand bisher kaum zu ihren Worten.
Donjon, das ist die Haltung der Unionsfraktion, nicht die der Bundesregierung.
Wie explizit im Artikel geschrieben ist es ausdrücklich NICHT die BR, sondern „nur“ die Unions-Fraktion, die sich hier positioniert…
Die kleinen Buchstaben unter der Überschrift gelesen?
Die Aussage stammt von einem CDU-Politiker, nicht von der Bundesregierung.
Die CDU/CSU ist aber nicht alleine die Bundesregierung. Aber gut dass eine Partei schon mal ein Statement abgibt.
Das ist ein parteiübergreifendes Problem und nicht CDU spezifisch. Wie so vieles.
Wenn man Aussagen und Taten zur Zusammenarbeit mit der AFD oder die Reformierung der Schuldenbremse vergleicht, sind jetzt die Aussagen zur Chatkontrolle erst dann glaubhaft wenn es auch so kommt wie sie sagen.
@Donjo fail…
war auch mein erster Gedanke – was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
Man gespannt, wann die umfallen
Mist, also kommt die Chatkontrolle.
+1 leider (–.–)
hahaha, mmd! Leider wahr
Der Knackpunkt ist „anlasslos“. Für ich ist damit leider noch nicht vom Tisch, dass die Anbieter ihre Verschlüsselung schwächen müssen. Dass das aber nur für Einzelfälle bzw. anlassbezogen funktionieren soll, ohne den Schutz für alle herabzusetzen, glaube ich eben nicht.
Ja das ist der Punkt. Irgendein „Schlupfloch“ in der Formulierung haben die sicher gefunden.
Genau das!
Siehe auch Nutzung der LUCA Daten zu Ermittlungszwecken. Wurde auch im Vorfeld versichert, dass der Bürger hier keine Bedenken haben muss. Am Ende wurden sogar Verkehrsverstöße mit Luca-Daten belegt. (Quelle: ZDF-Beitrag vom 20.01.2022, leider mittlerweile gelöscht aber über Archive.org aufrufbar)
Danke, dass es wirklich noch Leute gibt, die die Zeit richtig in Erinnerung haben. Und das ist nur ein Beispiel. Aus der Zeit, mit diesem hier gezeigten Gesicht sind unmögliche Sachen passiert. Das diese Person trotz gerichtlicher Festlegungen weiter Politik fürs Land machen darf, für mich nicht nachvollziehbar.
Gut zu sehen, dass sich die mediale Einheitsmeining zu dem Thema gewandelt hat. Vor ein paar Monaten ist man mit der Ablehnung der Chatkontrolle noch auf Empörung darüber gestoßen, dass man j wohl offenbar Kinderpornos liebt. Umdenken ist also noch möglich. Danke dafür.
Wäre nicht das erste Mal, dass man nach innen sich so äußert und auf europäischer Ebene doch einknickt….
Dachte ich mir auch
Wie funktioniert technisch die Umsetzung?
Wird die Verschlüsselung auf der Client Seite umgangen oder können die Server die Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation mitlesen?
Wird dann alles gespeichert und später ausgewertet oder wird ausreichend Rechenpower gekauft um alles online zu prüfen?
Seit wann ist ein überspezifisches Dementi eine klare Absage? Die Absage bezieht sich ja nur auf eine anlasslose Chatkontrolle, aber so ein Anlass ist ja schnell gefunden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dementi
Völlig richtig. Spans Aussage kann nur Vertrauen schaffen, wenn das Wort „Anlasslos“ nicht enthalten ist.
Immerhin ein gutes Signal. Weiter kämpfen würde ich sagen.
+1
Spahn hatte ja auch schon gesagt, dass es mit der CDU keine Impfpflicht geben werde. Wie lange war doch gleich die Halbwertszeit dieser Aussage?
Es gab nie eine „Impfpflicht“. Wer sich während Corona nicht impfen lassen wollte, musste nur einen aktuellen Test nachweisen. Alles andere ist Geschwurbel und glatt gelogen.
Stimmt nicht. Es gab sehr wohl zahlreiche Aktivitäten des Alltags die nur geimpft möglich waren. Ich habe die Impfung nie abgelehnt, den faktischen Zwang uneinsichtiger aber unbedingt.
Also wird es definitiv kommen, wir wissen ja mittlerweile, wie viel in der Politik noch ein Wort Wert ist
Na klar – bis die beiden Roten dagegenstimmen
China?
Russland?
??
Ich suche den Sinn dieses holen Kommentars …. vergeblich.
Na klar so wie bei vielen anderen Fällen ;)
Diese Aussage mit diesem Gesicht. Einfach nur herrlich, absolut unglaubwürdig.
Seit dem großen C ist das Vertrauen komplett verspielt.
in letzter Zeit wurde von der Regierung immer genau das Gegenteil gemacht von dem, was sie gesagt haben.
Dann klärt bitte die Community über Nostr auf.
Das es so etwas nicht geben wird, muss selbstverständlich sein.
Man bricht 10 Versprechen von 11 und dann wird halt der 11 auch nicht mehr Versprochen. Hab ich nie gesagt! :-D
Sagen die größten Lügner.
Jetzt noch DMA abschaffen!
Allein sein Gesicht sieht schon aus, als wäre er schwer psychisch gestört. Eine solche Meinungsfreiheit, wäre dann schon zensiert.