Sonos: Amazon unterbietet Hardware-Aktion des Herstellers

Zeitgleich zu den aktuellen Prime Deal Days bei Amazon hat auch der Lautsprecheranbieter Sonos eine Verkaufsaktion gestartet. Auf der firmeneigenen Webseite sowie bei ausgewählten Händlern werden noch bis zum 12. Oktober 2025 zahlreiche Produkte mit bis zu 20 Prozent Rabatt angeboten.

Die Aktion umfasst sowohl einzelne Smart Speaker als auch Heimkino-Sets und den erst im Sommer 2024 vorgestellten Bluetooth-Kopfhörer Sonos Ace.

Zu den vergünstigten Artikeln zählen unter anderem der Sonos Era 100 für 189 statt 229 Euro, die Soundbar Beam für 399 statt 499 Euro sowie die Arc Ultra für 849 statt 999 Euro. Auch der Sub Mini ist für 399 statt 499 Euro erhältlich, während der große Sub 4 für 749 statt 899 Euro angeboten wird. Der Sonos Ace kostet im Rahmen der Aktion 349 statt 449 Euro.

Amazon mit noch niedrigeren Preisen

Obwohl Sonos mit direkten Preisnachlässen wirbt, lohnt sich ein Vergleich mit dem aktuellen Amazon-Angebot. Dort sind viele der beworbenen Geräte zum Teil noch mal deutlich günstiger erhältlich. Die Soundbar Beam (Gen 2) wird bei Amazon derzeit für 325 Euro verkauft, also rund 75 Euro unter dem von Sonos kommunizierten Aktionspreis.

Der Sub Mini liegt mit 384 Euro ebenfalls unter dem Sonos-Angebot. Noch größer ist der Unterschied beim Kopfhörer Sonos Ace, der über Amazon für 285 Euro angeboten wird. Auch der große Sub 4 wird auf der Plattform aktuell für unter 676 Euro verkauft.

Der Preisunterschied dürfte für viele Käufer entscheidend sein, zumal es sich in beiden Fällen um Neuware mit voller Herstellergarantie handelt. Wer also ohnehin mit dem Kauf eines Sonos-Produkts liebäugelt, sollte die aktuellen Prime-Angebote im Sonos Store auf Amazon genau prüfen. Die Aktion von Sonos endet ebenso wie Amazons Prime Deal Days am 12. Oktober.

Sonify-App mit neuen Funktionen

Unabhängig von den aktuellen Hardware-Angeboten lohnt sich auch ein Blick auf die Softwareseite des Sonos-Ökosystems. Mit Sonify steht eine alternative App zur Steuerung von Sonos-Lautsprechern zur Verfügung, die mittlerweile in Version 2 erschienen ist. Entwickelt von Lucas Titus, bietet die Anwendung Funktionen, die Sonos in seiner offiziellen App derzeit nicht oder nur eingeschränkt bereitstellt.

Nutzer können etwa individuelle Szenen erstellen, die neben der Auswahl von Räumen und Lautstärken auch Optionen wie Shuffle, Sleep-Timer und Crossfade beinhalten. Neu ist auch die Unterstützung von NFC-Tags, über die sich Wiedergabelisten oder Radiosender direkt starten lassen. Die kostenlose App reagiert schneller als das Original und bringt unter anderem die Lautstärkesteuerung zurück auf den Sperrbildschirm.