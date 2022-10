Windows und Linux auf dem Mac: VirtualBox 7.0 ist da

Ansonsten lohnt sich ein Abstecher in das offizielle Changelog zur neuen Version. So lassen sich virtuelle Maschinen nun vollständig verschlüsseln, zudem punktet die Benutzeroberfläche des kostenlosen Downloads mit mehreren Verbesserungen und Auffrischungen der Bedienelemente.

Das gänzlich kostenfrei erhältliche Angebot des Softwarekonzerns Oracle stellt die Werkzeuge zur Verfügung, um virtuelle Rechner unter macOS aufzusetzen und zu installieren und bietet so die Möglichkeit ein Windows- oder Linux-System in einem Programmfenster zu starten und mit den Standard-Eingabegeräten eures Macs zu bedienen.

Insert

You are going to send email to