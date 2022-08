VirtualBox: Ausgabe 7.0 als Vorab-Download verfügbar

Mit Hilfe von VirtualBox lassen sich andere Betriebssysteme wie Ubuntu oder Windows 11 auf dem Mac installieren und in eigenen Fenstern, sogenannten virtuellen Maschinen ausführen. Dies kann hilfreich sein um den komfortablen Zugriff auf Software sicherzustellen, die nicht in angepassten Ausgaben für macOS zur Verfügung steht.

Zweite wichtige Neuerung für Mac-Anwender: Im Gegensatz zu ihren Vorgängern setzt VirtualBox in Version 7 nicht mehr auf klassische Kernel-Extensions, sondern baut auf Apples Hypervisor-Framework und umgeht so tiefere Eingriffe in die Sicherheitsarchitektur des Apple-Betriebssystems.

Dies dürfte vor allem für VirtualBox-Nutzer verlockend sein, die einen Mac mit Apple-Prozessor einsetzen. So ist Version 7.0 der Virtualisierungs-Umgebung für die Nutzung auf Apples M1- und M2-Prozessoren optimiert und steht in einer speziellen ARM-Version für aktuelle Macs zum Download zur Verfügung.

