Nintendo Switch 2: Die neue Konsole ist ab heute erhältlich

Die Nintendo Switch 2 ist jetzt offiziell erhältlich. Wer die Konsole bereits vorbestellt hat, darf sich in der Regel heute schon auf den Paketboten freuen. Kurzfristige Bestellungen sind zumindest teilweise noch möglich. Werft hier einen Blick auf die aktuellen Verfügbarkeitsanzeigen bei Amazon und MediaMarkt. Möglicherweise ist die Switch 2 nach Ladenöffnung auch in einzelnen Filialen von MediaMarkt vorrätig.

Die ursprüngliche Version der Nintendo Switch wurde vor inzwischen zehn Jahren angekündigt und kam 2017 in den Handel. Nintendo hat das Gerät im Anschluss daran zweimal leicht überarbeitet und unter anderem mit einem OLED-Bildschirm ausgestattet. Die neue zweite Generation verfügt nun über umfassende technische Verbesserungen und einen merklich größeren Bildschirm, ist jedoch mit den meisten älteren Spielen für die Switch kompatibel.

Größeres Display und mehr Leistung

Das LCD-Display der Nintendo Switch 2 hat eine Größe von 7,9 Zoll und zeigt die Inhalte mit einer 1080p-Auflösung und bis zu 120 Bildern pro Sekunde an. Optional kann man die Konsole über HDMI mit einem Fernseher verbinden, wo dann je nach Spiel Auflösungen bis zu 4K unterstützt werden. Die Nintendo Switch 2 ist generell auch HDR-fähig.

Grundsätzlich zu erwarten war ja, dass eine neue Version der Konsole auch allgemein mit besseren Leistungsdaten glänzt. Auf Basis der verbauten Technik verspricht Nintendo wesentliche Verbesserungen im Bereich der Prozessor- und Grafikleistung, die für flüssigere Bildfrequenzen, schärfere Bilder und schnellere Ladezeiten sorgen sollen.

Neue Controller mit Maus-Funktion

Mit der neuen Generation der Switch hat Nintendo auch die Joy-Con-Controller überarbeitet. In Version 2 lassen sich diese magnetisch an der Konsole befestigen, was ein deutlich einfacheres An- und Abkoppeln ermöglicht. Neben Verbesserungen im Bereich der Tasten und der HD-Vibration wurden die Controller um einen Knopf für den direkten Zugriff auf die Chat-Funktion der neuen Konsole ergänzt.

Auch der Maus-Modus der Joy-Con-2-Controller ist neu. Sofern von den Spielen unterstützt, können diese jetzt auch als Maus verwendet werden. Die Basis hierfür schafft ein an beiden Controllern seitlich integrierter optischer Sensor.

Die Nintendo Switch 2 kostet als Standardversion 469,99 Euro. Alternativ dazu wird auch ein Bundle mit dem Spiel „Mario Kart World“ zum Preis von 509,99 Euro angeboten.