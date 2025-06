Alterskontrolle: Pornhub setzt sein Angebot in Frankreich aus

In Frankreich haben mehrere Webseiten mit Inhalten für Erwachsene den Betrieb ausgesetzt. Die großen Portale Pornhub, YouPorn und RedTube zeigen statt ihrer gewöhnlichen Inhalte ein gleichlautendes Statement an, in dem sie sich gegen die in Frankreich neu erlassenen gesetzlichen Vorgaben zur Altersverifikation positionieren. Diese seien nicht nur ineffektiv, sondern auch riskant für die Privatsphäre ihrer Nutzer.

Alterskontrollen führen zur Zugangssperre

Hintergrund ist ein von der französischen Regierung erlassenes Gesetz, das Webseiten, die Inhalte für Erwachsene anbieten, dazu verpflichtet, bei jedem Besuch das Alter der Besucher zu überprüfen. Diese verpflichtende wiederholte Abfrage sensibler persönlicher Daten bringt nach Einschätzung der Webseitenbetreiber ein erhöhtes Risiko für Datenschutzverletzungen mit sich.

Die Plattformen haben ihren Aussagen zufolge in den vergangenen Jahren wiederholt versucht, gemeinsam mit den französischen Behörden alternative Modelle zur Altersverifikation zu erarbeiten. Unter anderem sei vorgeschlagen worden, die Altersprüfung lokal auf den Geräten der Nutzenden durchzuführen. Diese Lösung könne sowohl den Jugendschutz als auch die Privatsphäre berücksichtigen.

Umgehung von Regeln befürchtet

Die Anbieter versuchen, eine Sperrung ihres Angebots als Hebel gegenüber der französischen Regierung zu nutzen. So weisen sie darauf hin, dass dies dazu führen könne, dass französische Nutzer auf weniger regulierte Plattformen ausweichen, die keine Altersverifikation durchführen und keine Kontrolle über hochgeladene Inhalte ausüben. Dies berge zusätzliche Risiken, etwa durch nicht verifizierte Darsteller oder problematische Inhalte.

Die Entscheidung, das Angebot in Frankreich auszusetzen, sei als bewusste Abgrenzung gegenüber einer Regelung zu verstehen, die mehr Risiken als Nutzen mit sich bringe. Gleichzeitig betonen die Anbieter, dass sie den Schutz Minderjähriger weiterhin als gemeinsames Ziel betrachten – allerdings mit anderen technischen Mitteln als gesetzlich vorgesehen.

Alterskontrolle weltweit strittiges Thema

Die Regelung der französischen Gesetzgeber könnte auch in anderen Ländern Schule machen. Altersverifikation ist derzeit eines der strittigsten Themen, und hier dürften vor allem der technische Aufwand und die mit der Erfassung der Daten verbundene Verantwortung eine Rolle spielen.

Erst in der vergangenen Woche haben wir darüber berichtet, dass der US-Bundesstaat Texas Apple und Google vom 1. Juli an dazu verpflichten will, das Alter der Nutzer ihrer App Stores zu überprüfen. Die beiden Konzerne wehren sich mit allen Mitteln gegen diese Anordnung und wollen die Verantwortung lieber in den Händen der App-Anbieter sehen. Diese argumentieren jedoch damit, dass Apple und Google ohnehin schon umfassende persönliche Daten ihrer Nutzer horten, auf deren Basis sie eine solche Einstufung vornehmen können.