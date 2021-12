Wikipedia Modern: Browser-Erweiterung bringt modernes Design

Im Herbst 2020 überraschte die Online-Enzyklopädie Wikipedia mit der Ankündigung, sich nach 10 Jahren im gleichen Design nun auf einen Facelift vorzubereiten, den man bis Ende 2021 abgeschlossen haben wollte.

Das Community-Lexikon beteuerte damals weder irgendwelchen aktuellen Trends hinterherlaufen zu wollen, noch waren große Umbauarbeiten an Stuktur und Aufbau der Artikel geplant. Im Fokus der Interface-Designer sollten vor allem die Lesefreundlichkeit, die Artikel-Zusammenfassungen und die Seitenleiste stehen. Altes Design und neues Design sind also gar nicht so weit voneinander entfernt.

Für Chrome, Firefox und Microsoft Edge

Vorhang auf für das Design-Projekt Wikipedia Modern. Eine Browser-Erweiterung für Chrome, Firefox und Microsoft Edge, die etwas drastische Eingriffe in der Online-Enzyklopädie vornimmt und die Wikipedia mit einem gänzlich neuen Look sowie zahlreichen Zusatz-Funktionen versieht.

Mit Dunkelmodus, Themes und History

Zum einen können Nutzer der Browser-Erweiterung zwischen den fünf Themes Light, Dark, Sepia, Slate und Black wählen, zum anderen lässt sich Schrifttyp und Größe festlegen.

Eine History erlaubt das schnelle Zurückspringen zu bereits aufgerufenen Artikeln. Ein kompletter Dunkelmodus färbt die Wikipedia in den Abendstunden augenfreundlich ein. Bei Bedarf lässt sich zudem schnell zum alten Design zurückkehren.

Account-Unterstützung inklusive

Wikipedia Modern richtet sich definitiv nicht an alle Wikipedia-Nutzer, dürfte diejenigen, die sich schon länger am altbackenen Auftritt der Online-Enzyklopädie stören aber mit einer Alternative zum offiziellen Look abholen.

Wir empfehlen euch den Test der Erweiterung, die auch das Editieren des Lexikons und den Zugriff auf den persönlichen Account (falls vorhanden) problemlos gestattet.