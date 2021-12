Geheimtipp Crouton: Umfangreiche Rezeptverwaltung heute kostenlos

Die für Mac, iPad und iPhone erhältliche Rezepverwaltung Crouton haben wir euch bereits vorgestellt und damals, im August 2020, als sehenswerten aber noch ausbaufähigen Konkurrenten zum ebenfalls für Desktop und Mobilgeräte erhältlichen Klassiker Paprika beschrieben.

Damit eignet sich Crouton hervorragend für Anwender und Anwenderrinnen, die noch nicht über eine umfangreiche, digitale Rezeptverwaltung verfügen, sondern diese erst noch aufbauen wollen.

Einfacher Web-Import

Für diese bietet sich Crouton als digitaler Katalog an, der dabei hilft Rezepte zu sichern, in Kategorien zu sortieren, Wochen Pläne zu erstellen und spannende Fundstücke aus dem Netz direkt in das persönliche Archiv zu übernehmen.

Um Online-Rezepte auf dem Mac schnell an die Crouton-Anwendung übergeben zu können, bringt diese eine sogenannte Teilen-Erweiterung mit, die in den Systemeinstellungen (Erweiterungen >Menü „Teilen“ > Crouton) erst freigeschaltet werden muss. Ist dies geschehen, können Inhalte von Rezept-Seiten mit wenigen Klicks direkt an Crouton übergeben werden. Die Anwendung erkennt dann in den allermeisten Fällen die Zutatenliste und die Zubereitungshinweise automatisch, merkt sich den Link und sichert auch das zugehörige Rezeptfoto.

Über Apples iCloud gleicht sich das Rezept-Kochbuch mit den eigenen Mobilgeräten ab und sorgt so auch unterwegs für den vollen Zugriff auf die eigene Sammlung.

Plus-Version für 0 Euro

Üblicherweise setzt Crouton auf einen neun Euro teuren In-App-Kauf, der die Einschränkungen der Anwendung aufhebt und das Speichern einer unbegrenzten Anzahl von Rezepten zulässt. Eine Pauschale auf die die Macher der Anwendung heute verzichten und euch den In-App-Kauf von Crouton Plus heute für 0 Euro zur Verfügung stellen.

Diesen müsst ihr allerdings einmal tätigen, um die Plus-Version der Anwendung auch weiterhin ohne Einschränkung nutzen zu können. Öffnet dafür die Einstellung der Anwendung und wählt „Purchase Crouton Plus“.