FRITZ!Box 7510: Neues DSL-Basismodell mit Wi-Fi 6

Wer Wert auf ein Festnetztelefon legt, kann an der FRITZ!Box 7510 sowohl einen analogen Anschluss als auch einen IP-Anschluss betreiben. Ein USB-Port gestattet die Nutzung der in FRITZ!OS integrierten NAS-Funktion, ein Gigabit-LAN-Steckplatz den Anschluss eines verkabelten Netzwerk-Gerätes.

Der Berliner Netzwerk-Ausrüster AVM hat das Portfolio seiner DSL-Router um ein neues Einsteigermodell erweitert, das sich an Anwender und Anwenderinnen richtet, deren Anbindung an das Netz noch über eine Kupferleitung realisiert wird: Die FRITZ!Box 7510 soll für DSL-Anschlüsse mit bis zu 300 MBit/s geeignet sein und wird demnächst zum überschaubaren Verkaufspreis von 129 Euro im Handel verfügbar sein.

