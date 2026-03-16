AirPods Max 2: Apple aktualisiert seine Over-Ear-Kopfhörer

Apple hat eine neue Generation seiner im Dezember 2020 eingeführten Over-Ear-Kopfhörer vorgestellt: Die AirPods Max 2 bauen auf dem bekannten Modell auf, erhalten jedoch überarbeitete Technik für Geräuschunterdrückung, Klangverarbeitung und zusätzliche Softwarefunktionen. Herzstück der neuen Version ist der H2-Chip, der bereits in anderen aktuellen AirPods-Modellen eingesetzt wird und die Audioverarbeitung übernimmt.

Die Kopfhörer können ab dem 25. März vorbestellt werden. Der Verkaufsstart ist für Anfang April angekündigt. Apple bietet die AirPods Max 2 in den Farben Mitternacht, Polarstern, Orange, Violett und Blau an. Der Preis liegt in Deutschland bei 579 Euro.

Überarbeitete Geräuschunterdrückung und neue Klangverarbeitung

Ein zentraler Punkt der neuen Generation ist die Weiterentwicklung der aktiven Geräuschunterdrückung. Durch neue Rechenverfahren und Anpassungen in der Signalverarbeitung sollen Störgeräusche aus der Umgebung stärker gefiltert werden als beim bisherigen Modell. Dazu zählen etwa Geräusche von Flugzeugen, Zügen oder anderen lauten Umgebungen.

Parallel dazu wurde auch der Transparenzmodus angepasst. Dieser sorgt dafür, dass Umgebungsgeräusche weiterhin hörbar bleiben, während gleichzeitig Musik oder andere Inhalte abgespielt werden. Apple nutzt dafür eine angepasste Verarbeitung der Mikrofonsignale, damit Stimmen und Umgebungsgeräusche natürlicher wahrgenommen werden.

Auch bei der Klangwiedergabe gibt es Änderungen. Ein neuer Verstärker soll einen größeren Dynamikbereich ermöglichen. Instrumente und Stimmen sollen dadurch klarer voneinander getrennt wiedergegeben werden. Über das beiliegende USB-C-Kabel unterstützen die Kopfhörer zudem verlustfreie Audioübertragung mit 24 Bit und 48 Kilohertz. Diese Option richtet sich unter anderem an Anwender, die mit Musikproduktion oder Audioaufnahmen arbeiten.

Neue Funktionen für Kommunikation und Aufnahme

Der integrierte H2-Chip ermöglicht zusätzliche Funktionen im Alltag. Eine automatische Anpassung der Geräuschunterdrückung reagiert auf Veränderungen in der Umgebung. Wenn Nutzer ein Gespräch beginnen, kann die Wiedergabelautstärke automatisch reduziert werden.

Bei Telefonaten kommt eine Funktion zur Sprachpriorisierung zum Einsatz, die Hintergrundgeräusche herausfiltert. Darüber hinaus lassen sich die Kopfhörer als Fernbedienung für die Kamera eines iPhone oder iPad nutzen. Ein Druck auf die Digital Crown kann beispielsweise ein Foto auslösen oder eine Videoaufnahme starten. Für Interviews, Podcasts oder Sprachaufnahmen stehen zudem Mikrofone zur Verfügung, die Stimmen gezielt erfassen und Nebengeräusche reduzieren.

Die AirPods Max 2 sind zum Preis von 579 Euro erhältlich. Optional kann AppleCare+ für Kopfhörer für 59 Euro hinzugebucht werden. Der Zusatzschutz umfasst bis zu zwei Jahre technischen Support sowie Reparaturen bei unabsichtlichen Schäden.



