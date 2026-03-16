Ab 25. März für 579 Euro
AirPods Max 2: Apple aktualisiert seine Over-Ear-Kopfhörer
Apple hat eine neue Generation seiner im Dezember 2020 eingeführten Over-Ear-Kopfhörer vorgestellt: Die AirPods Max 2 bauen auf dem bekannten Modell auf, erhalten jedoch überarbeitete Technik für Geräuschunterdrückung, Klangverarbeitung und zusätzliche Softwarefunktionen. Herzstück der neuen Version ist der H2-Chip, der bereits in anderen aktuellen AirPods-Modellen eingesetzt wird und die Audioverarbeitung übernimmt.
Die Kopfhörer können ab dem 25. März vorbestellt werden. Der Verkaufsstart ist für Anfang April angekündigt. Apple bietet die AirPods Max 2 in den Farben Mitternacht, Polarstern, Orange, Violett und Blau an. Der Preis liegt in Deutschland bei 579 Euro.
Überarbeitete Geräuschunterdrückung und neue Klangverarbeitung
Ein zentraler Punkt der neuen Generation ist die Weiterentwicklung der aktiven Geräuschunterdrückung. Durch neue Rechenverfahren und Anpassungen in der Signalverarbeitung sollen Störgeräusche aus der Umgebung stärker gefiltert werden als beim bisherigen Modell. Dazu zählen etwa Geräusche von Flugzeugen, Zügen oder anderen lauten Umgebungen.
Parallel dazu wurde auch der Transparenzmodus angepasst. Dieser sorgt dafür, dass Umgebungsgeräusche weiterhin hörbar bleiben, während gleichzeitig Musik oder andere Inhalte abgespielt werden. Apple nutzt dafür eine angepasste Verarbeitung der Mikrofonsignale, damit Stimmen und Umgebungsgeräusche natürlicher wahrgenommen werden.
Auch bei der Klangwiedergabe gibt es Änderungen. Ein neuer Verstärker soll einen größeren Dynamikbereich ermöglichen. Instrumente und Stimmen sollen dadurch klarer voneinander getrennt wiedergegeben werden. Über das beiliegende USB-C-Kabel unterstützen die Kopfhörer zudem verlustfreie Audioübertragung mit 24 Bit und 48 Kilohertz. Diese Option richtet sich unter anderem an Anwender, die mit Musikproduktion oder Audioaufnahmen arbeiten.
Neue Funktionen für Kommunikation und Aufnahme
Der integrierte H2-Chip ermöglicht zusätzliche Funktionen im Alltag. Eine automatische Anpassung der Geräuschunterdrückung reagiert auf Veränderungen in der Umgebung. Wenn Nutzer ein Gespräch beginnen, kann die Wiedergabelautstärke automatisch reduziert werden.
Bei Telefonaten kommt eine Funktion zur Sprachpriorisierung zum Einsatz, die Hintergrundgeräusche herausfiltert. Darüber hinaus lassen sich die Kopfhörer als Fernbedienung für die Kamera eines iPhone oder iPad nutzen. Ein Druck auf die Digital Crown kann beispielsweise ein Foto auslösen oder eine Videoaufnahme starten. Für Interviews, Podcasts oder Sprachaufnahmen stehen zudem Mikrofone zur Verfügung, die Stimmen gezielt erfassen und Nebengeräusche reduzieren.
Die AirPods Max 2 sind zum Preis von 579 Euro erhältlich. Optional kann AppleCare+ für Kopfhörer für 59 Euro hinzugebucht werden. Der Zusatzschutz umfasst bis zu zwei Jahre technischen Support sowie Reparaturen bei unabsichtlichen Schäden.
Krass, das kommt überraschend! Ich wünsche mir deutlich bessere Akkulaufzeit und eine Tasche, die den Namen auch verdient!
Ist die selbe Tasche
Ich habe nirgends Info dazu gefunden…
Steht auf der Apple Homepage zu den neuen AirPods Max ziemlich weit unten. Ist das altbekannte Case.
Wenn man Apples Konzept verfolgt, kann man froh sein, dass man überhaupt so ein Netz dazu bekommt! Jeder kann sich ja selber eine Tasche kaufen!
Hä? Die Netzteile fallen dank der eu weg, da hat Apple doch nicht mit zu tun
Doch, die EU schreibt nur vor, dass sie es auch ohne Netzteil anbieten müssen, man hätte das Netzteil im Applestore also einfach abwählen machen können…aber Apple wäre nicht Apple, wenn sie das für sich vorteilhaft auslegen und einfach ohne anbieten zum gleichen Preis ;-)
das Apple den Preis ohne Netzteil nicht runter setzt ist dank Apple so
Gaugo, und du meinst, alle anderen Hersteller werden die heiligen Samariter und bieten pro Modellkonfiguration zwei Optionen an (inklusive die Einzelhändler) inklusive großzügigen Abschlag für die Option ohne Netzteil? Dass ich nicht lache.
Aha, Pristo, sind die USA auch Teil der EU geworden? Weiß Donald schon davon?
Yieppie ! Wer hätte das gedacht. Hoffentlich sind sie auch etwas leichter…
Leder nein. Genauso schwer.
Schade das es kein Silber mehr gibt.
+1
Das kommt überraschend
Ernsthaft? Jetzt wo ICH gekauft habe? :(
Heute auch im Angebot die 1 Generation bei Joybuy
Schon wieder neue Max-Kopfhörer?
Wieso schon wieder? Es gab bisher erst eine Generation und eine Anpassung mit USB-C. Die erste Generation ist ja (abgesehen von USB-C) 4 oder 5 Jahre alt.
So isses.
Die USB-C Variante hätte locker das hier sein können
Für einen billig-Kopfhörer in ihrer Preisklasse sind die Max brauchbar. Obwohl sie sich bei Tragekomfort und Räumlichkeit schon strecken müssen.
Ich wundere mich schon lange, warum Apple nicht tatsächlich mal im High-End Bereich angreift.
Aber dafür fehlt Ihnen wahrscheinlich die Technologie.
In die Domäne von Abyss oder Focal kommt man nicht so leicht….
Kurz und knapp auf den Punkt gebracht! Und die Liste der Kopfhörer, die um Welten besser sind als die AirPods Max, ist sehr lang!
Dann verdienen die nicht soviel damit. Hier können viele Leute mit dem Apfel flehen ohne einen gebrauchten Kleinwagen zu investieren.
Besonders jetzt da die Dubai-Influencer im ihren Heimatländern wieder Steuern zahlen müssen ;-)
*flehen = flexen
Schade, dass der Bügel scheinbar gleich bleibt. Hatte meine 1er wieder zurückgeschickt. Zu schwer und das Netz am Bügel leiert doch aus.
Oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht?
Gewicht ist grenzwertig (stärkt die Nackenmuskulartur ^^), aber ja, das Netz leiert aus und die Ohrmuscheln sind nach 6 Jahren auch mal austauschwürdig.
Wozu neue Airpods Max? Die alten sind doch in Ordnung! Da braucht es doch keine neuen!?
Da ist der Name wohl Programm :-)
Bin gespannt auf die ersten Reviews zur Gesprächsqualität auf der Seite des Nicht-mit-AirPods-Telefonierers.
Diese Teile und die Ultra Uhr sind in meinen Augen völlig überteuert, selbst für Apple Verhältnisse.
Vor allem das Gewicht bei den Apple Max,
da würde ich lieber Bose Ultra 2 oder den Sony nehmen die auch erheblich weniger Kosten.