GIMP 3.2 erweitert freie Bildbearbeitung um neue Ebenen und Funktionen

Ein Jahr nach der Veröffentlichung von Version 3.0 steht mit GIMP 3.2 ein weiteres Update der freien Bildbearbeitung bereit. Das Projekt folgt damit dem Plan, neue Versionen in kürzeren Abständen bereitzustellen. Entwickelt wird GIMP weiterhin von einer internationalen Community aus freiwilligen Entwicklern.

Bereits mit GIMP 3.0 hatte das Projekt nach sieben Jahren Entwicklungszeit eine umfassend überarbeitete Basis eingeführt. Dazu gehörten unter anderem nicht destruktive Filter, eine modernisierte Oberfläche sowie Verbesserungen beim Umgang mit Ebenen und Dateiformaten. Version 3.2 baut auf dieser Grundlage auf und erweitert mehrere zentrale Arbeitsbereiche.

Neue Ebenentypen und verbesserte Zeichenwerkzeuge

Eine wichtige Neuerung sind sogenannte Verknüpfungsebenen. Damit lassen sich externe Bilddateien in eine Komposition einbinden, ohne dass sie dauerhaft in das Projekt kopiert werden. Wird die ursprüngliche Datei verändert, aktualisiert sich der Inhalt der Ebene automatisch. Nutzer können die verknüpften Bilder weiterhin skalieren, drehen oder trans

formieren.

Auch das Pfadwerkzeug wurde erweitert. Es kann nun sogenannte Vektorebenen erzeugen. Diese ermöglichen das Zeichnen von Formen mit anpassbarer Füllung und Kontur. Damit nähert sich GIMP stärker Arbeitsweisen an, die bisher eher aus Vektorprogrammen bekannt sind.

Für das digitale Malen wurde das MyPaint-Pinselwerkzeug überarbeitet. Es enthält zusätzliche Pinsel und passt sich nun automatisch an Zoomstufe und Drehung der Leinwand an. Ein neuer Übermalmodus erlaubt es zudem, bestehende Farben direkt zu ersetzen, ohne dass Transparenzwerte miteinander vermischt werden.

GIMP 3.2: Alle neuen Funktionen im Detail

Verbesserungen bei Text, Formaten und Oberfläche

Auch das Textwerkzeug erhält Anpassungen im Arbeitsablauf. Der Editor kann direkt auf der Leinwand verschoben werden und unterstützt gängige Tastenkombinationen für Formatierungen. Darüber hinaus lassen sich Umrandungen von Texten detaillierter steuern.

Bei den unterstützten Dateiformaten wurden ebenfalls Erweiterungen vorgenommen. GIMP kann nun unter anderem zusätzliche Ebeneneffekte aus PSD-Dateien importieren. Durch die neuen Vektorebenen ist außerdem der Export in SVG möglich. Auch die PDF-Ausgabe unterstützt zusätzliche Vektoroptionen.

Weitere Änderungen betreffen die Oberfläche und den Umgang mit Farben. GIMP kann sein Farbschema nun automatisch an die Systemeinstellungen des Betriebssystems anpassen. Im CMYK-Farbwähler wird zusätzlich die gesamte Farbdeckung angezeigt, was bei der Vorbereitung von Druckprojekten hilfreich sein kann.

Die neue Version steht weiterhin kostenlos über die Projektseite zum Download bereit.