Apple baut seine Ladengeschäfte um
Wie geht es mit den Apple Stores in Deutschland weiter?
Apple bereitet offenbar größere Umstellungen bei seinen Ladengeschäften vor. In den kommenden Jahren sollen bestehende Filialen verstärkt modernisiert und neue Stores nach einem veränderten Konzept eingerichtet werden. Dabei rücken einem Bloomberg-Bericht zufolge Verkauf, Abholung und Kundenservice wieder stärker in den Mittelpunkt.
Seit 5 Jahren keine Neueröffnung in Deutschland
Mit Blick auf Deutschland stellt sich dabei die Frage, ob Apple seine zurückhaltende Expansionsstrategie beibehält. Das Unternehmen betreibt hierzulande derzeit 16 eigene Ladengeschäfte. Die jüngste Neueröffnung liegt inzwischen fünf Jahre zurück. Spekulationen über einen Apple Store in Dortmund haben sich bislang nicht bestätigt. Lediglich München könnte im kommenden Jahr einen neuen Standort erhalten.
Auch international scheint Apple neue Standorte gezielter auszuwählen, während bestehende Geschäfte regelmäßig modernisiert und teils auch verlegt werden. Dabei wird auch das grundlegende Konzept der Apple Stores erneut angepasst.
Die Genius Bar kehrt zurück
Eine der auffälligsten Änderungen betrifft die Genius Bar. Der früher prägende Servicebereich soll in modernisierten Apple Stores wieder einen festen Platz bekommen. Apple hatte das klassische Konzept in den vergangenen Jahren zugunsten offener gestalteter Beratungs- und Servicebereiche zurückgefahren.
Dafür sollen die in vielen Apple Stores vorhandenen großen Videowände verschwinden. Sie stammen noch aus der Zeit von Angela Ahrendts, die bei Apple für die Ladengeschäfte verantwortlich war und diese stärker als Treffpunkte und Veranstaltungsorte positionieren wollte.
Neue Bereiche für Abholung und Kurse
Auch die Abholung von Online-Bestellungen und die kostenlosen „Today at Apple“-Veranstaltungen sollen neu organisiert werden. Beide Bereiche sollen künftig in die seitlichen Wandbereiche der Geschäfte integriert werden.
Für Online-Bestellungen sind dort abschließbare Fächer sowie ein vorgelagerter Tisch zur Ausgabe vorgesehen. Der Bereich für Kurse soll einen großen Bildschirm, Stauraum für die benötigten Geräte sowie einen festen Tisch und Sitzgelegenheiten erhalten. Dadurch könnten die bislang dafür benötigten größeren Flächen in der Mitte der Geschäfte anderweitig genutzt werden.
Einzelne Elemente des neuen Konzepts sind bereits in einigen Apple Stores zu finden. In den kommenden Jahren sollen die Änderungen schrittweise in einem Großteil der modernisierten und neu eröffneten Filialen Einzug halten.
Neue Vorgaben für Mitarbeiter
Zugleich soll Apple die Vorgaben für Mitarbeiter bei den morgendlichen Besprechungen verschärft haben. Die Beschäftigten sollen dabei stehen, nicht trinken und auch keine Geräte benutzen. Die Stores sollen zudem bereits fünf Minuten vor der angegebenen Zeit öffnen. Beim Einlass der ersten Kunden wird dann laut Bloomberg von allen anwesenden Mitarbeitern erwartet, sie mit Applaus zu begrüßen.
Ich würde gleich mehrere Neueröffnungen bei uns in Österreich begrüßen – wir sind ja sehr knapp dran mit einem einzigen Store in Wien.
Schöne Grüße von euren Nachbarn!
Kaufs im Internet, mache ich auch.
Für mich sind Apple Stores die wirklich schönsten Geschäfte die es so gibt.
Im Urlaub ist es für mich immer ein Muss die mal anzusehen (außer vielleicht die In-Mall-Stores).
Highlight bisher: Tower Theater in LA, Carnegie Library Washington und natürlich die in New York. 5th Avenue und der im Grand Central Terminal.
Aber ich glaube der in LA übertrifft bisher alles!! Sehr empfehlenswert.
Das sehe ich ganz genauso.
Da habe ich anscheinend die falschen Urlaubsziele…bei meinen gibt es keine Apple Stores ;)
Guten Morgen.
Hoffentlich gelten die neuen Vorgaben nicht für Deutschland. Falls ich mal bei Ladenöffnung in den Apple Store Augsburg gehen sollte, möchte ich bitte nicht mit Applaus begrüßt werden.
Dachte ich mir auch m
Einfach umdrehen, gehen und warten bis ein Anderer die Schmach hat über sich ergehen lassen. Ich würde es nur gerne sehen :)
Als eher introvertierter Mensch kommt mir dieses beklatscht werden beim Aufsuchen des Stores, wie ein Fremdschäm-Move aus der Hölle vor.
Ist doch einfach lächerlich. Ich habe doch meistens ein konkretes Anliegen, wenn ich den Store aufsuche.
Das erzwungene, gefakte, aufpolieren meines Egos gehört definitiv nicht dazu.
Das machen die glaube ich seit dem iPhone 4 oder so nicht mehr und auch bis dahin nur zu einem Launchtag. Das ist ganz normaler Laden, da wird niemand geklatscht, außer du klaust was.
@dynAdZ du liest bitte noch mal den Beitrag ganz ;)
Selbst als extrovertierter Mensch schäme ich mich, dass den Mitarbeitende das Beklatschen aufgezwungen wird.
Sehr peinlich, unwürdig und völlig aus der Zeit gefallen. Schaff es einfach, dass deine Mitarbeitenden da gerne arbeiten, dann sind sie auch freundlich zu den Kund:innen. Mehr wollen die Allermeisten nicht.
Ga
Ran
Tiert
!!
Sehe ich genauso. Ich muss nicht beklatscht werden. Allerdings, so blöd sich das auch anhört, sorgt es für Stimmung und kann bei der einen oder anderen Person zu einem Wohlfühlen führen. Dort wo man sich wohlfühlt und es auch gute Produkte gibt, steigt das Potenzial zu kaufen. Die Frage ist eher wie man beklatscht wird. Ist es zu übertrieben, zu offensiv, oder…, dann wird das hier in diesem Lande kein gutes Konzept.
“ Beim Einlass der ersten Kunden wird dann laut Bloomberg von allen anwesenden Mitarbeitern erwartet, sie mit Applaus zu begrüßen“
Wäre für mich ein Grund kein Apple Store mehr zu besuchen. Cringe hoch tausend.
Wir sollten alle viel Öfter Applaus spenden :D
Bin bei Dir, mehr Wertschätzung und Aufmunterung.
Der Besuch eines Ladens gehört allerdings nicht dazu. Hier wünsche ich mir ein dezentes „Hallo, wie kann ich Ihnen helfen?“
wir haben auch kein auf dem Dorf, und ehrlich gesagt wer braucht sowas? hab ein Iphone seit der ersten generation,und den Store brauchte ich noch nie.
Für Service schon praktisch wenn man sein Gerät gleich repariert/getauscht bekommt.
Und auch nett neue Geräte mal ausprobieren zu können. Beim Duo werd ich das wohl wieder ausnützen
Ihr müsst erstmal erleben, wie die ausrasten, wenn ein Mitarbeiter den Store an seinem letzten Arbeitstag verlässt. Da ist mindestens 5 Minuten absoluter Stillstand am Kunden.
Wäre ja auch zu begrüßen wenn der Service wieder verstärkt in den Fokus rücken würde. Gerade bei so hochpreisigen Geräten erwarte ich Funktionalität über die Garantie hinaus und keine Ausreden seitens Apple wenn was kaputt geht. Kulanz kennt Apple gar nicht mehr.
Der Service ist seit den 10er Jahren massiv runtergefahren zugunsten der Marge.