Wie geht es mit den Apple Stores in Deutschland weiter?

Apple bereitet offenbar größere Umstellungen bei seinen Ladengeschäften vor. In den kommenden Jahren sollen bestehende Filialen verstärkt modernisiert und neue Stores nach einem veränderten Konzept eingerichtet werden. Dabei rücken einem Bloomberg-Bericht zufolge Verkauf, Abholung und Kundenservice wieder stärker in den Mittelpunkt.

Seit 5 Jahren keine Neueröffnung in Deutschland

Mit Blick auf Deutschland stellt sich dabei die Frage, ob Apple seine zurückhaltende Expansionsstrategie beibehält. Das Unternehmen betreibt hierzulande derzeit 16 eigene Ladengeschäfte. Die jüngste Neueröffnung liegt inzwischen fünf Jahre zurück. Spekulationen über einen Apple Store in Dortmund haben sich bislang nicht bestätigt. Lediglich München könnte im kommenden Jahr einen neuen Standort erhalten.

Auch international scheint Apple neue Standorte gezielter auszuwählen, während bestehende Geschäfte regelmäßig modernisiert und teils auch verlegt werden. Dabei wird auch das grundlegende Konzept der Apple Stores erneut angepasst.

Die Genius Bar kehrt zurück

Eine der auffälligsten Änderungen betrifft die Genius Bar. Der früher prägende Servicebereich soll in modernisierten Apple Stores wieder einen festen Platz bekommen. Apple hatte das klassische Konzept in den vergangenen Jahren zugunsten offener gestalteter Beratungs- und Servicebereiche zurückgefahren.

Dafür sollen die in vielen Apple Stores vorhandenen großen Videowände verschwinden. Sie stammen noch aus der Zeit von Angela Ahrendts, die bei Apple für die Ladengeschäfte verantwortlich war und diese stärker als Treffpunkte und Veranstaltungsorte positionieren wollte.

Neue Bereiche für Abholung und Kurse

Auch die Abholung von Online-Bestellungen und die kostenlosen „Today at Apple“-Veranstaltungen sollen neu organisiert werden. Beide Bereiche sollen künftig in die seitlichen Wandbereiche der Geschäfte integriert werden.

Für Online-Bestellungen sind dort abschließbare Fächer sowie ein vorgelagerter Tisch zur Ausgabe vorgesehen. Der Bereich für Kurse soll einen großen Bildschirm, Stauraum für die benötigten Geräte sowie einen festen Tisch und Sitzgelegenheiten erhalten. Dadurch könnten die bislang dafür benötigten größeren Flächen in der Mitte der Geschäfte anderweitig genutzt werden.

Einzelne Elemente des neuen Konzepts sind bereits in einigen Apple Stores zu finden. In den kommenden Jahren sollen die Änderungen schrittweise in einem Großteil der modernisierten und neu eröffneten Filialen Einzug halten.

Neue Vorgaben für Mitarbeiter

Zugleich soll Apple die Vorgaben für Mitarbeiter bei den morgendlichen Besprechungen verschärft haben. Die Beschäftigten sollen dabei stehen, nicht trinken und auch keine Geräte benutzen. Die Stores sollen zudem bereits fünf Minuten vor der angegebenen Zeit öffnen. Beim Einlass der ersten Kunden wird dann laut Bloomberg von allen anwesenden Mitarbeitern erwartet, sie mit Applaus zu begrüßen.