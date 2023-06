Neue Apple-Stores für München und Dortmund geplant

Apple will in den nächsten vier Jahren insgesamt 53 neue Ladengeschäfte eröffnen. Das erste davon öffnet bereits in zwei Wochen in der legendären Battersea Power Station in London. Für Deutschland stehen zwei Neuzugänge auf der vom Wirtschaftsmagazin Bloomberg veröffentlichten Liste.

Bei Apple Battersea, dessen Eröffnung jetzt für den 15. Juni angekündigt wurde, handelt es sich ohne Frage um ein Prestigeobjekt für das Unternehmen. Apple hat das ikonische Kraftwerk bereits als Standort für seine neue Europazentrale gewählt und ergänzt seine dortige Präsenz nun zusätzlich um ein weiteres Ladengeschäft in der englischen Hauptstadt.

Apple Battesea – Das Motiv gibt es bei Apple auch als Download

Letzte Apple-Eröffnung in Deutschland vor zwei Jahren

In Deutschland stehen mit Dortmund und München zwei neue Apple Stores auf der von Bloomberg veröffentlichten Liste. Interessant mit Blick auf den hier genannten Standort Sattlerplatz in München ist der Hinweis, dass es sich nicht um einen zusätzlichen Apple Store, sondern um einen Umzug handelt. Dies würde bedeuten, dass Apple damit verbunden entweder den ältesten, im Dezember 2008 eröffneten Apple Store in der Münchener Rosenstraße oder die Mall-Niederlassung im dortigen Olympia-Einkaufszentrum schließt.

Apple OEZ in München – Titelbild: Apple Rosenstraße

Bis das alles soweit ist, kann sich allerdings noch einiges ändern. In Verbindung mit dem dortigen Apple-Einzug steht das Jahr 2027 auf der Liste. Bereits zwei Jahre früher soll Apple im Jahr 2025 sein erstes Ladengeschäft in Dortmund erinnern.

Deutschland zählt 15 Jahre nach der Eröffnung des ersten Apple Store hierzulande mittlerweile 16 Ladengeschäfte von Apple. Das letzte davon wurde im Dezember 2021 in der Rosenthaler Straße in Berlin eröffnet. Seither ist es mit Blick auf weitere Neueröffnungen in Deutschland ausgesprochen ruhig geworden. Apple ist bekannt dafür, lieber ein paar Jahre länger zu warten, als sich mit einer nicht ins Konzept und zum Unternehmensbild passenden zweitrangigen Lösung zu begnügen.