Thread für UniFi: Matter-Unterstützung bleibt noch offen

Ubiquiti bringt erstmals einen eigenen Thread Border Router für das UniFi-System auf den Markt. Das neue SuperLink Gateway HA verbindet Thread-Geräte mit dem vorhandenen Ethernet-Netzwerk und unterstützt laut Hersteller bis zu 128 Teilnehmer.

Damit hält das energiesparende Mesh-Protokoll erstmals offiziell Einzug in die vor allem bei anspruchsvollen Privatanwendern und Unternehmen verbreitete Netzwerkplattform. Bislang übernehmen im Apple-Umfeld vor allem ausgewählte Apple-TV-Modelle sowie HomePod mini und HomePod der zweiten Generation die Aufgabe des Thread Border Routers.

Noch keine Matter-Zentrale

Zu hohe Erwartungen sind allerdings nicht angebracht. Ein Thread Border Router verbindet zunächst nur das Thread-Funknetz mit dem normalen IP-Netzwerk. Ubiquiti hat weder einen integrierten Matter Controller noch eine direkte Anbindung an Apple Home, Google Home oder SmartThings angekündigt.

Wie die Website Matter Smarthome anmerkt, ist daher noch offen, ob sich auch herstellerfremde Matter-over-Thread-Geräte über das Gateway betreiben und einrichten lassen. Denkbar ist ebenso, dass Ubiquiti die Thread-Unterstützung zunächst ausschließlich für eigene Sensoren nutzt.

Ein Apple TV oder HomePod lässt sich somit vorerst nicht sicher durch das UniFi-Gerät ersetzen. Sollte Ubiquiti das Gateway später für andere Ökosysteme öffnen, könnte es allerdings besonders in größeren und stärker segmentierten Netzwerken interessant werden.

SuperLink bleibt die Hauptaufgabe

Das Gateway ist in erster Linie für Ubiquitis hauseigenes SuperLink-System vorgesehen. Dieses verbindet Rauch-, Bewegungs-, Tür-, Umwelt- und weitere Sicherheitssensoren mit UniFi Protect. Die proprietäre Funktechnik erreicht laut Hersteller bis zu zwei Kilometer und unterstützt maximal 96 Komponenten.

Thread arbeitet dagegen im 2,4-Gigahertz-Bereich und soll mit dem Gateway Entfernungen von bis zu 100 Metern abdecken. Gerade in UniFi-Netzwerken mit mehreren VLANs könnte die Integration hilfreich sein, da Matter und Thread auf korrekt eingerichtetes IPv6, Multicast und mDNS angewiesen sind.

Akku und LTE für den Notfall

Die Bezeichnung „HA“ steht für „High Availability“. Eine eingebaute Batterie soll das Gateway bei Stromausfällen etwa 2,2 Stunden lang versorgen. Zusätzlich ist ein LTE-Modul vorhanden, mit dem die Verbindung des Sicherheitssystems bei einem Internetausfall aufrechterhalten werden kann. Ein Mobilfunk-Backup für das gesamte Heimnetz verspricht Ubiquiti damit jedoch nicht.

Die Netzwerk- und Stromversorgung kann über PoE erfolgen. Alternativ stehen USB-C und ein separater Gleichstromeingang bereit. Das Gateway lässt sich an der Wand oder auf einer Hutschiene montieren und besitzt ein kleines Statusdisplay.

Ubiquiti will das SuperLink Gateway HA im dritten Quartal 2026 ausliefern. Im europäischen Onlineshop wird es für 179 Euro vor Steuern gelistet, was inklusive deutscher Mehrwertsteuer rund 213 Euro entspricht.