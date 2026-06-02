Audible Standard drei Monate kostenlos testen

Es hat ein Weilchen gedauert, aber jetzt ist bei Amazon eine neue Audible-Aktion angelaufen. Diesmal richtet sich das Angebot allerdings ausschließlich an Prime-Mitglieder. Berechtigte Nutzer können Audible Standard drei Monate lang kostenlos testen. Die Aktion ist Quasi ein Vorbote für den Prime Day 2026, der vom 23. bis 26. Juni stattfindet.

Wie bei den meisten Probe-Abonnements, verlängert sich auch das Audible-Abo automatisch auf Monatsbasis, sofern man nicht vor Ablauf der Testphase kündigt. Audible Standard kostet regulär 6,99 Euro pro Monat.

Aktuell nur Standard-Abo beworben

Überraschend ist, dass Amazon und Audible selbst aktuell nur das Standard-Abo von Audible aktiv bewerben. Bis gestern hatte man auf der Audible-Startseite und im Audible-Bereich von Amazon stets die Möglichkeit, zwischen den Abo-Optionen Standard und Premium zu wählen. Eine Übersicht aller verfügbaren Abo-Modelle findet sich aber weiterhin hier versteckt.

Audible Standard kostet regulär monatlich zwar drei Euro weniger, bringt gegenüber der Premium-Variante aber auch einige Einschränkungen mit sich. So kann man sein Hörbuchguthaben nicht in den nächsten Monat übertragen und auf die darüber „erworbenen“ Hörbücher auch nur so lange zugreifen, wie das persönliche Abo aktiv ist. Die Titel werden in der persönlichen Bibliothek dann mit einem Schloss gekennzeichnet als gesperrt angezeigt und wieder freigeschaltet, sobald man erneut ein Abo abschließt.

Bei Audible Premium ist es dagegen auch ohne aktives Abonnement möglich, die zuvor gekauften und im persönlichen Konto gespeicherten Hörbücher zu nutzen. Zudem sind hier Zusatzinhalte wie vergünstigte Hörbücher (2 für 1) und ein Flatrate-Pool enthalten.

Freie Wahl aus 900.000 Hörbüchern

Das sollte im Zusammenhang mit dem kostenlosen Testangebot aber alles nicht stören. Im Rahmen der Aktion habt ihr die Möglichkeit, jeden Monat ein Hörbuch aus dem mittlerweile rund 900.000 Titel umfassenden Hörbuchsortiment von Audible auszuwählen. Wir empfehlen hier stets darauf zu achten, dass man sich sonst hochpreisige aktuelle Hörbücher, Audible-Exklusivtitel oder sonst meist gekürzte Hörbücher in Originallänge aussucht.

Der Zugriff ist über den Desktop sowie über Apps für Mobilgeräte einschließlich Unterstützung für CarPlay möglich. Zudem lässt sich Audible auch über verschiedene Fire-TV-Geräte und Alexa-Lautsprecher verwenden.