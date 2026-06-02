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Alternative zu Microsoft und Google

Euro-Office: Neue Office-Plattform aus Europa startet am 9. Juni
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Euro-Office versteht sich als europäische Alternative zu den Office-Lösungen von Microsoft und Google. Die Cloud-Lösung soll ab dem 9. Juni verfügbar sein. Die Software wird von mehreren europäischen Unternehmen und Organisationen entwickelt und unterstützt, darunter IONOS, Nextcloud, OpenXchange, XWiki und Tuta.

Das neue Office-Paket wird mit besonderem Fokus auf den Einsatz im geschäftlichen Umfeld entwickelt. Ziel ist es laut den Beteiligten, europäischen Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen eine unabhängigere Lösung für digitale Büroarbeit anzubieten. Die Software ist quelloffen und soll weltweit kostenlos verfügbar sein.

Euro Office Textverarbeitung

Integration in bestehende Plattformen

Die erste stabile Version von Euro-Office soll dann auch direkt in bestehende Angebote der beteiligten Unternehmen integriert werden. Geplant ist unter anderem die Einbindung in Dateiverwaltungen, Wiki-Systeme und Projektmanagement-Plattformen. So will Nextcloud die Bürosoftware in einer aktuellen Version seines Workspace-Pakets bereitstellen. Nutzer von IONOS Managed Nextcloud sollen Euro-Office nach dem Start ebenfalls direkt installieren können. Integrationen bei weiteren Anbietern sollen in den kommenden Monaten folgen.

Laut Angaben der Entwickler standen zunächst vor allem die Stabilität und Sicherheitsfunktionen der Software im Fokus. Zudem sei die Zusammenarbeit mit bestehenden Plattformen für die erste offizielle Version optimiert worden. Funktionen für Desktop- und Mobilanwendungen sollen erst in späteren Entwicklungsstufen stärker ausgebaut werden.

Euro Office Tabellenkalkulation

Fokus auf Sicherheit und offene Standards

Auch eine umfassende Unterstützung von offenen Dateiformaten steht weit oben auf der Liste der Entwickler, um den Austausch von Dokumenten zwischen unterschiedlichen Anwendungen zu erleichtern. Dazu zählt insbesondere der ODF-Standard, der bereits von verschiedenen Open-Source-Officepaketen unterstützt wird.

Im Hintergrund des Ganzen schwelt weiterhin der Vorwurf, Euro-Office habe einen Verstoß gegen die Lizenzbedingungen von OnlyOffice begangen. Die Entwickler von OnlyOffice haben ihre Vorwürfe hier formuliert. Seitens Euro-Office wird dies allerdings zurückgewiesen.
02. Juni 2026 um 10:59 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    20 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • So lange da kein Access Datenbanklösung und VBA drin ist. Können wir das nicht gebrauchen.

    • Ich vermute mal, dass es Access bald nicht mehr geben wird. Vor Jahren wurden schon die Pivot-Funktionen eliminiert und jetzt könnte ich mir vorstellen, möchte Microsoft, dass PowerApps und PowerBI genutzt wird

  • Self Hosted über Docker Container möglich? Das wäre ja echt genial

  • Wer einmal ein VBA Makro über eine zentrale Excel-Datei aufgebaut hat, wird den Umstieg auf andere Office-Anbieter sicher skeptisch sehen .

    Aber grundsätzlich finde ich gut, dass es sowas gibt.

    • Wer seine Infrastruktur jetzt noch auf zentralen Excel Dateien mit VBA Makros aufgebaut hat, muss glaube ich demnächst sowieso umsteigen :D

      • Wir sind in Deutschland jedes Mittelständische Unternehmen funktioniert nur mit ner ultra Komplexen Excel die irgendwer vor 20 Jahren gebaut hat und seit 10 Jahren nichtmehr im Unternehmen arbeitet und mit Kaugummi und Zuversicht noch am Leben erhalten wird. Ich wünschte das währe n Witz aber was ich in meinen 15 Jahren in der IT in der Hinsicht schon in zig Unternehmen gesehen habe…

    • Oider…VBA und Excel…man muss ja nicht immer gleich mit der Zeit gehen (klug ist es dennoch), aber wer sich heute noch auf Excel Makros stützt…autsch. Ja, I know, man kennt es, es usw. Anpassung ist unbequem etc. etc. Aber das greift alles viel zu kurz. Der shit skaliert nicht. Dann ist es Microsoft (also defekt per Definition – pun intended) und wartbar ist es auch nicht. Es gibt noch 100 Gründe, den Krempel nicht zu nutzen. Aber hey – Go on and pay me for migration. Ist zwar pfui- Arbeit aber gibt in der Beratung gutes Schmerzensgeld dafür :-)

  • Bevor wieder nur die negativen Kommentare überwiegen: Ich sag nur, gut das sowas kommt. Es wird ja weiterentwicklet, aber ein Anfang ist gemacht. Wir brauchen mehr so Lösungen, um uns von den Amis weiter abzunabeln.

    • Nicht nur prinzipiell richtig, sondern absolut richtig m.M.n.
      Endlich macht sich die EU unabhängig von diesem Datenklau und überhaupt, dass alles, aber auch alles nach Übersee geschickt wird und zurück. Ich denke (vielleicht technisch naiv), dass das sogar in der Performance spürbar sein könnte., wenngleich nur marginal. Aber das tollste daran ist das, das USA und UK weniger EU Bürger ausspionieren können!!

      • Auch wenn es in der EU gehostet wird kann es sein, dass es über die ganze Welt gerouted wird.

      • Ich hoffe halt noch, dass Euro Office als Self Hosted verfügbar sein wird. Sonst weißt du ja wieder nicht wo die Daten hinfliegen

    • MichaW: Ich sehe bis jetzt keinen negativen Kommentar. Im Ansatz war es eigentlich nur einer – dein Kommentar mit der Annahme „Bevor wieder nur die negativen Kommentare überwiegen:“
      Wir lernen nie aus.
      Ich habe auch mit einem Shitstorm gerechnet … aber sehr gut, dass es so viele positive (aber auch kritische) Kommentare gibt!

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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