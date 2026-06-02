Euro-Office versteht sich als europäische Alternative zu den Office-Lösungen von Microsoft und Google. Die Cloud-Lösung soll ab dem 9. Juni verfügbar sein. Die Software wird von mehreren europäischen Unternehmen und Organisationen entwickelt und unterstützt, darunter IONOS, Nextcloud, OpenXchange, XWiki und Tuta.

Das neue Office-Paket wird mit besonderem Fokus auf den Einsatz im geschäftlichen Umfeld entwickelt. Ziel ist es laut den Beteiligten, europäischen Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen eine unabhängigere Lösung für digitale Büroarbeit anzubieten. Die Software ist quelloffen und soll weltweit kostenlos verfügbar sein.

Integration in bestehende Plattformen

Die erste stabile Version von Euro-Office soll dann auch direkt in bestehende Angebote der beteiligten Unternehmen integriert werden. Geplant ist unter anderem die Einbindung in Dateiverwaltungen, Wiki-Systeme und Projektmanagement-Plattformen. So will Nextcloud die Bürosoftware in einer aktuellen Version seines Workspace-Pakets bereitstellen. Nutzer von IONOS Managed Nextcloud sollen Euro-Office nach dem Start ebenfalls direkt installieren können. Integrationen bei weiteren Anbietern sollen in den kommenden Monaten folgen.

Laut Angaben der Entwickler standen zunächst vor allem die Stabilität und Sicherheitsfunktionen der Software im Fokus. Zudem sei die Zusammenarbeit mit bestehenden Plattformen für die erste offizielle Version optimiert worden. Funktionen für Desktop- und Mobilanwendungen sollen erst in späteren Entwicklungsstufen stärker ausgebaut werden.

Fokus auf Sicherheit und offene Standards

Auch eine umfassende Unterstützung von offenen Dateiformaten steht weit oben auf der Liste der Entwickler, um den Austausch von Dokumenten zwischen unterschiedlichen Anwendungen zu erleichtern. Dazu zählt insbesondere der ODF-Standard, der bereits von verschiedenen Open-Source-Officepaketen unterstützt wird.

Im Hintergrund des Ganzen schwelt weiterhin der Vorwurf, Euro-Office habe einen Verstoß gegen die Lizenzbedingungen von OnlyOffice begangen. Die Entwickler von OnlyOffice haben ihre Vorwürfe hier formuliert. Seitens Euro-Office wird dies allerdings zurückgewiesen.