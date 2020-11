Weiteres MacBook Pro soll 2021 mit neuem Gehäuse kommen

Mit Blick auf die eindrucksvolle Performance der ersten Apple-Rechner mit M1-Prozessoren darf man auf die nächsten Schritte im Rahmen der von Apple über zwei Jahre hinweg geplanten Umstellung von Intel-Chips auf Apple-Prozessoren gespannt sein. Es ist naheliegend, dass als nächstes das MacBook Pro mit 16-Zoll-Bildschirm und die iMacs auf dem Programm stehen, iMac Pro und Mac Pro dürften den Wandel dann abschließen.

Während wir wohl nicht vor 2022 mit neuen Versionen von iMac Pro und Mac Pro rechnen können, scheint die Vorstellung eines mit Apple-Prozessor ausgestatteten größeren MacBook Pro und auch des iMac im kommenden Jahr absehbar.

Ähnliches lässt der auf Apple spezialisierte Analyst Ming-Chi Kuo verlauten, Kuo spricht gegenüber dem US-Blog MacRumors davon, dass er in der zweiten Jahreshälfte 2021 weitere MacBook-Modelle mit Apple-Prozessoren und überarbeitetem Design erwartet.

Grund für den langen zeitlichen Abstand zu den bereits erhältlichen Geräten dürfte die Tatsache sein, dass Apple zumindest im MacBook Pro 16“ und wohl auch im iMac leistungsfähigere Varianten des M1 verbauen wird. Wir erwarten hier die Vorstellung eines M1X-Prozessors, der dann vielleicht auch in der Lage ist, mehr Arbeitsspeicher zu verwalten. Dieser Ausblick verspricht schon heute spannende Vergleichstests mit Blick auf die jetzt erhältliche Version.

Das von Kuo angesprochene neue Design könnte dann auch weitere Optimierungen für den Betrieb mit Apple-Prozessoren beinhalten, die ganz offensichtlich deutlich weniger Kühlbedarf aufweisen, als dies bei den bislang genutzten Intel-Chips der Fall ist. Auch dem iMac würde in diesem Zusammenhang ein Facelift gut tun. Apple hat das aktuelle Aluminiumdesign im Prinzip bereits 2007 eingeführt und seither zwar immer wieder leicht, aber nie grundlegend überarbeitet.

Auch neue Inte-Macs im neuen Gehäuse?

Einen interessanten, aber mit Blick auf die lange Zeit bis dahin abstrakt wirkenden Einwurf macht der in der Vergangenheit öfter mit verlässlichen Vorabinformationen aufgefallene Twitter-Account L0vetodream, der die Berichte über ein kommendes MacBook-Redesign mit den Worten „not only for Silicon“ kommentiert. Wenngleich Apple im Sommer angekündigt hat, dass es auch während der Übergangszeit noch neue Intel-Macs zu kaufen gibt, glaubt derzeit kaum jemand daran, dass man sich bei Apple noch die Mühe machen könnte, ein neues Gehäuse für diese „Auslaufmodelle“ zu entwickeln.