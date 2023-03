„Falschinformationen“: Russland verhängt Bußgeld gegen die Wikipedia

Vor exakt einem Jahr, Anfang März 2022, hatte sich die Wikimedia Foundation nach den ersten Zensurversuchen in Russland bereits im Hausblog zu Wort gemeldet und damals angekündigt, sich standhaft an der Seite der russischen Wikipedia für den freien Zugriff auf Wissen einsetzen zu wollen.

Russland hatte zu Beginn des Krieges mehrere Gesetzesverschärfungen eingeführt , die Kritik an den russischen Streitkräften mit drastischen Strafen belegten. Für die Verbreitung kritischer Informationen über das Kriegsgeschehen in der Ukraine drohen seitdem bis zu 15 Jahre Haft und eben auch Geldstrafen.

