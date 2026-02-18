Im Kontrast zu ChatGPT: Perplexity will komplett auf Werbung verzichten

Während OpenAI mit der Einführung von Werbung für kostenlose Nutzer von ChatGPT einen neuen Kurs eingeschlagen hat, geht der KI-Suchdienst Perplexity den entgegengesetzten Weg. Wie die Financial Times berichtet, hat das Unternehmen beschlossen, vollständig auf Werbung zu verzichten.

Die Verantwortlichen warnen davor, dass Anzeigen das Vertrauen in KI-Antworten untergraben könnten, selbst wenn sie klar gekennzeichnet sind.

Zweifel an der Unabhängigkeit von KI-Antworten

Perplexity gehörte 2024 zu den ersten Anbietern, die Werbung in generativen KI-Diensten testeten. In diesen Versuchen wurden bezahlte Inhalte unterhalb der eigentlichen Antworten eingeblendet. Zwar betonte das Unternehmen, dass Anzeigen keinen Einfluss auf die Resultate hatten, dennoch wuchs intern offenbar die Sorge, Nutzer könnten die Neutralität der Antworten grundsätzlich anzweifeln. Diese Wahrnehmung könne dazu führen, dass Anwender das Produkt weniger nutzen oder nicht bereit seien, für den Dienst zu zahlen.

Ende des vergangenen Jahres begann Perplexity damit, die Anzeigen schrittweise wieder zu entfernen. Nach aktuellem Stand gibt es keine Pläne, Werbung erneut einzuführen. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf die Qualität und Genauigkeit seiner Suchergebnisse. Auch zusätzliche Funktionen wie integrierte Einkaufshilfen werden nach Unternehmensangaben nicht über Verkaufsprovisionen monetarisiert.

Unterschiedliche Geschäftsmodelle

Der Schritt hebt Perplexity deutlich von anderen Anbietern ab. OpenAI testet derzeit Werbeeinblendungen für Nutzer ohne kostenpflichtiges Abonnement und begründet dies mit den hohen Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung großer KI-Modelle. Google setzt Werbung bereits in KI-gestützten Suchübersichten ein, verzichtet bislang aber auf Anzeigen im Chatbot Gemini.

Eine ähnliche Haltung wie Perplexity verfolgt Anthropic: Auch der KI-Assistent Claude soll dauerhaft werbefrei gehalten werden. Der Umgang mit Werbung entwickelt sich damit zu einem zentralen Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb der KI-Dienste.