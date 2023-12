Wave Terminal: Ein modernes Open-Source-Terminal für macOS

Wer sich auf seinem Mac häufiger mal in das Terminal verirrt, der sollte sich die Open-Source-Applikation Wave Terminal unbedingt genauer anschauen. Das plattformübergreifende Projekt, das auch in einer Variante für macOS zum Download bereitsteht, versorgt Anwender mit einem Terminal, das nicht nur für die Eingabe von Befehlen optimiert wurde, sondern so gut wie alle Inhalte rendern und darstellen kann.

Inline-Darstellung von Inhalten

So gehört zu den Alleinstellungsmerkmalen des Wave Terminal die Fähigkeit, Dateitypen wie Markdown, CSV oder JSON direkt im Terminal auszugeben und nicht als reinen Text, sondern gerendert, mit vollem Format und klappbarer Tree-Ansicht anzuzeigen. Auch Bilder und Grafikdateien können Inline ausgegeben werden, ohne dafür eine andere Anwendung bemühen zu müssen.

Zum Organisieren unterschiedlicher Arbeitsbereiche und verbundener Server stehen sogenannte WorkSpaces zur Verfügung, die sich eine gemeinsame, durchsuchbare Kommando-History teilen und so den Verlauf der eigenen Eingaben jederzeit nachverfolgbar machen.

Die WorkSpaces lassen sich mit Farben und Icons klar markieren und verfügen ihrerseits über mehrere Tabs, die auf Wunsch selbst benannt werden können.

Mit WorkSpaces, Tabs und History

Zudem legt das Wave Terminal Wert auf unterbrechungsfreie Sitzungen. Selbst wenn die Verbindung mal abreißen sollte oder der eigene Mac neu gestartet werden muss, lässt sich direkt dort weitermachen, wo zuletzt aufgehört wurde.

Installation per Homebrew

Wer über einen bezahlten Zugang zum KI-Textgenerator ChatGPT verfügt, kann diesen in den Einstellungen des Wave Terminal hinterlegen und den Chatbot so bei Bedarf direkt ansprechen.

Das moderne Mac-Terminal ist rund 200 Megabyte groß und lässt sich zum einen über das Code-Portal GitHub laden und auf dem eigenen Rechner installieren, zum anderen natürlich auch mithilfe des Paketmanagers Homebrew anfordern und installieren. Dazu ist lediglich das folgende Kommando nötig: