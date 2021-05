Apple TV trailert „1971“, „Trying“ und „Home Before Dark“

Drei Tage nachdem Apple den ersten Trailer zur Stephen-King-Produktion „Lisey’s Story“ veröffentlicht hat, dürfen auf dem YouTube-Account des Video-Streaming-Dienstes Apple TV+ jetzt drei weitere neue Trailer begutachtet werden.

Zum einen hat Apple der Doku-Serie „1971: The Year That Music Changed Everything“ jetzt einen eigenen 150-Sekunden-Trailer spendiert, die Musiker und Songs vorstellen wird, die sich prägend auf die Kultur und Politik des Jahres 1971 ausgewirkt haben.

Zum anderen sind neue Staffel-Trailer für die jeweils zweiten Seasons von „Trying“ und „Home Before Dark“ erschienen. Staffel 2 von „Trying“ wird am 21. Mai auf Apple TV+ starten. Season 2 von „Home Before Dark“ wirft ihre erste Folge am 11. Juni in den Katalog von Apple TV+.