WALTR Pro: Neue Version und neue Funktionen für den Dateikonvertierer

Vier Jahre nach der Vorstellung von WALTR 2 lässt das Entwicklerstudio Softorino wieder von sich hören und kündigt mit WALTR Pro eine neue, erweiterte Version seines Dateikonverters für iOS-Geräte an. Das Programm ist für Mac und Windows verfügbar und besonders auf die Konvertierung und Übertragung von Audio- und Videodateien spezialisiert.

Mit WALTR Pro haben die Entwickler ihren Worten zufolge eine massiv erweiterte und vollständig überarbeitete Version ihres Konvertierungs-Werkzeugs veröffentlicht. Viele der Neuerungen seien dabei aus dem Feedback der Nutzer heraus entstanden. So ist die neue Pro-Version nun mit der Möglichkeit ausgestattet, Covergrafiken und Metadaten zu bearbeiten. Neue Coverbilder lassen sich beispielsweise einfach per Drag & Drop hinzufügen.

WALTR Pro bietet auch neue Funktionen, die deutlich den Standard-Leistungsumfang im Bereich der Audio- und Videokonvertierung hinausgehen. So lassen sich damit nun auch nahezu beliebige Dateitypen an iOS-Geräte schicken und auch an Apps, die nicht von Apple direkt stammen, übertragen. Als Beispiele nennen die Entwickler das Hinzufügen von E-Books zur Kindle-App oder von Videodateien zu VLC.

Speziell auf den Musikbereich bezogen, verspricht WALTR Pro die Option zum Hinzufügen von FLAC-Dateien zu Apple Music. Die App könne diese ohne Qualitätsverlust konvertieren und für die Wiedergabe mit Apple Music und Ausgabegeräten wie dem neuen HomePod mini bereitstellen.

Die neue Pro-Version verzichtet dabei nicht auf die Vorteile von WALTR 2, insbesondere mit Blick auf die einfache Anwendung. Der Anwender muss sich nicht um Voreinstellungen und Formate kümmern, sondern kann seine Dateien einfach per Drag & Drop passend für iOS-Geräte wandeln und wenn gewünscht direkt übertragen.

WALTR Pro wird regulär zum Preis von 40 Dollar angeboten. Im Rahmen einer Einführungsaktion ist die Software derzeit 10 Euro günstiger zu haben. Wer dagegen nur an der Standardversion von WALTR interessiert ist, kann einen Blick zu Stacksocial werfen. Dort gibt es WALTR 2 gemeinsam mit den Softorino-Apps YouTube Converter 2 und iRingg gerade zum Paketpreis von 15 Dollar. Gebt hier an der Kasse den Aktionscode APPS40 ein.