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Jahrespakete mit 50 % Rabatt verfügbar

waipu.tv und Netflix im Bundle günstiger als Netflix allein
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Der IPTV-Anbieter waipu.tv hat eine Aktion für seine Kombi-Pakete mit Netflix gestartet. Für zwölf Monate gewährt der Dienst 50 Prozent Rabatt auf die Jahrespakete „Perfect Plus mit Netflix“. Der Effekt zeigt sich vor allem beim Netflix-Premium-Tarif, der im Paket aktuell unter dem regulären Netflix-Preis liegt.

Waipu Geraete

So kostet das Premium-Abo von Netflix einzeln 19,99 Euro pro Monat. Im Bundle mit waipu.tv werden dagegen nur 16,74 Euro fällig. Damit liegt der Gesamtpreis unter dem Einzelabo, obwohl zusätzlich das vollständige TV-Angebot von waipu.tv enthalten ist.

Drei Netflix-Tarife mit Preisvorteil

Neben der Premium-Variante stehen auch zwei weitere Kombinationen zur Wahl. Das Paket mit werbefinanziertem Netflix ist für 9,00 Euro monatlich erhältlich. Für das Standard-Abo ohne Werbung verlangt waipu.tv im Rahmen der Aktion 13,74 Euro im Monat. Auch hier liegt der Preis leicht unter dem regulären Netflix-Tarif von 13,99 Euro.

Waipu Netflix 2

Die reduzierten Preise gelten jeweils für die ersten zwölf Monate. Wer anschließend nicht kündigt, dies ist monatlich möglich, zahlt die regulären Monatsgebühren von 17,99 Euro, 27,49 Euro beziehungsweise 33,49 Euro.

IPTV-Angebot mit Recorder und mehreren Streams

Im Paket enthalten ist das „Perfect Plus“-Angebot von waipu.tv mit mehr als 300 TV-Sendern, von denen der Großteil in HD übertragen wird. Ergänzt wird das lineare Fernsehen durch eine Mediathek mit über 40.000 Inhalten auf Abruf.

Waipu Netflix 1

Ein integrierter Cloud-Recorder ermöglicht Aufnahmen mit bis zu 150 Stunden Speicher. Parallel lassen sich bis zu vier Streams über waipu.tv nutzen. Je nach Netflix-Tarif kommen zwei bis vier zusätzliche Streams hinzu.

Die Aktion ist zeitlich befristet und kann bis Ende Mai gebucht werden. Sie richtet sich an Neukunden sowie an Bestandsnutzer, die in ein höheres Paket wechseln. Im vergangenen Monat hatte waipu.tv ein vergleichbares Paket mit dem Streaming-Anbieter Wow geschnürt.

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05. Mai 2026 um 17:58 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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