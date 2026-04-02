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12 Monate günstig streamen

Wow und waipu.tv mit neuen Streaming-Aktionen
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18 Kommentare 18

Bei Wow und waipu.tv gibt es gerade mehrere attraktive Streaming-Angebote. waipu.tv hat die laufende HBO-Aktion verändert und noch eine Kombi mit Wow draufgelegt. Alternativ dazu kann man Wow Filme und Serien momentan auch wieder für ein Jahr extrem günstig bekommen.

Wow Filme und Serien

Beginnen wir mit Wow Filme und Serien. Der Sky-Ableger bietet diese Abovariante für Nutzer, die sich auf zwölf Monate festlegen, gerade wieder für nur 2,98 Euro pro Monat an. Aufs Jahr macht das überschaubare 35,76 Euro. Normalerweise werden hier 9,98 Euro pro Monat fällig.

Wow

Somit erhält man hier für kleines Geld Zugriff auf ein abwechslungsreiches Film- und Serienprogramm. Unter anderem sind hier Highlights wie „Tomb Raider“, „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ und „The Last of Us“ enthalten.

Einen Haken gibt es bei diesem Preis natürlich. Wenn ihr nicht zusätzlich überzogene 6 Euro pro Monat bezahlen wollt, müsst ihr euch mit Standard-HD, den Verzicht auf parallele Streams und gelegentlichen Werbeeinblendungen arrangieren.

Kombi-Angebote bei waipu.tv

Bei waipu.tv ist Wow Filme und Serien gerade ebenfalls im Angebot. Hier kann man sich die Kombi aus waipu.tv Perfect Plus und dem Zugriff auf Wow gerade für 8,75 Euro im Monat sichern. Das Angebot wird derzeit noch nicht über die Startseite von waipu.tv beworben, sondern ihr müsst über das Streaming-Partner-Menü gehen.

Waiputv Wow

waipu.tv dürfte den meisten unserer Leser mittlerweile bekannt sein. Der Videodienst bietet über das Internet Zugriff auf mehr als 300 TV-Sender und hält zudem eine Mediathek mit über 40.000 Filmen und Serienfolgen bereit. Das im Aktionsangebot enthaltene waipu.tv Perfect Plus kostet normalerweise für sich schon 17,49 Euro im Monat. Im Preis enthalten ist ein digitaler Videorekorder mit 150 Stunden Aufnahmespeicher und der Zugriff auf mehr als 70 Pay-TV-Sender.

Waiputv Hob

Begleitend dazu wurde die HBO-Aktion von waipu.tv verlängert. Diese umfasst ebenfalls waipu.tv Perfect Plus sowie das Basis-Abo des erst seit kurzem in Deutschland verfügbaren Streaminganbieters HBO Max und lässt sich zwölf Monate lang für jeweils 6,99 Euro buchen.

Achtet bei allen Angeboten darauf, dass sich die Abonnements im Anschluss an die Laufzeit der Sonderaktionen zu regulären Preisen verlängern, sofern nicht rechtzeitig gekündigt wird.
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02. Apr. 2026 um 14:29 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    18 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • über Freenet.de gebucht, Aktuell, Perfect Plus für 5 Euro pro Monat und Waipu.tv Stick für 1€.

  • Das Filme & Serien Angebot gibt es auch für Bestandskunden, aber nur, wenn das Abo in den kommenden 30 Tagen abläuft.

  • Immer noch viel zu teuer weil nur die Werbedreck-Version enthalten ist.
    Das „normale“ Abo kostet im Vergleich deutlich mehr.

  • Yep – ich hatte es gedanklich schon gebucht, aber zum Glück kam vorher noch die Warnung vor der Werbung.
    Auf keinen Fall würde ich irgendwas buchen, daß dann Werbung zeigt. War auch der Ausschluß für Prime – diese miesen Stricher. Keine Lust mehr auf Enshittyfication

  • Ich trau mich bei Wow nicht auf die 2,98 € umzustellen. Hatte ich vor 2-3 Jahren hier auf ifun schon mal zugegriffen. Dann wurde das Premium für damalige 5€ eingeführt und als ‚Stammkunde‘ bekam ich es für nix bis ich kündige. Mittlerweile zahle ich für Film/Serien 10€ aber immer noch Premium umsonst dazu.

  • Ich nutze NordVPN (lebe im Ausland) und ich kann mich daran erinnern, dass die waipu dies „beanstandet“ hatte und deswegen klappte nichts.
    Hat sich dies inzwischen geändert? Bzw nutz jemand von euch Waipu in Verbindung mit einem VPM bzw. NordVPN?

    • Im EU Raum funktioniert Waipu ganz normal wie zuhause ohne VPN.
      Denke Vpn braucht man nur wenn mal RTL + Pro7 sehen will. Mobiloption.
      Dafür kann ich ggfs. Wireguard mit der heimischen Fritz!box nehmen.

  • Selbst wenn ich drei Häuser weiter beim Nachbarn sitze und per VPN mit der eigenen FritzBox verbunden bin, lässt er mich kein Pro7 usw. schauen!
    VPN böse, Heimnetz erforderlich!
    Idioten!

  • Beim HBO Ding ist kein Stick dabei, ihr müsst in dann für 80€ extra kaufen. Wollte eigtl den Stick und hab Werbung und ohne Stick nicht gelesen, jetzt guck ich am lap tv, selten dämlich.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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