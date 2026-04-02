Wow und waipu.tv mit neuen Streaming-Aktionen

Bei Wow und waipu.tv gibt es gerade mehrere attraktive Streaming-Angebote. waipu.tv hat die laufende HBO-Aktion verändert und noch eine Kombi mit Wow draufgelegt. Alternativ dazu kann man Wow Filme und Serien momentan auch wieder für ein Jahr extrem günstig bekommen.

Wow Filme und Serien

Beginnen wir mit Wow Filme und Serien. Der Sky-Ableger bietet diese Abovariante für Nutzer, die sich auf zwölf Monate festlegen, gerade wieder für nur 2,98 Euro pro Monat an. Aufs Jahr macht das überschaubare 35,76 Euro. Normalerweise werden hier 9,98 Euro pro Monat fällig.

Somit erhält man hier für kleines Geld Zugriff auf ein abwechslungsreiches Film- und Serienprogramm. Unter anderem sind hier Highlights wie „Tomb Raider“, „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ und „The Last of Us“ enthalten.

Einen Haken gibt es bei diesem Preis natürlich. Wenn ihr nicht zusätzlich überzogene 6 Euro pro Monat bezahlen wollt, müsst ihr euch mit Standard-HD, den Verzicht auf parallele Streams und gelegentlichen Werbeeinblendungen arrangieren.

Kombi-Angebote bei waipu.tv

Bei waipu.tv ist Wow Filme und Serien gerade ebenfalls im Angebot. Hier kann man sich die Kombi aus waipu.tv Perfect Plus und dem Zugriff auf Wow gerade für 8,75 Euro im Monat sichern. Das Angebot wird derzeit noch nicht über die Startseite von waipu.tv beworben, sondern ihr müsst über das Streaming-Partner-Menü gehen.

waipu.tv dürfte den meisten unserer Leser mittlerweile bekannt sein. Der Videodienst bietet über das Internet Zugriff auf mehr als 300 TV-Sender und hält zudem eine Mediathek mit über 40.000 Filmen und Serienfolgen bereit. Das im Aktionsangebot enthaltene waipu.tv Perfect Plus kostet normalerweise für sich schon 17,49 Euro im Monat. Im Preis enthalten ist ein digitaler Videorekorder mit 150 Stunden Aufnahmespeicher und der Zugriff auf mehr als 70 Pay-TV-Sender.

Begleitend dazu wurde die HBO-Aktion von waipu.tv verlängert. Diese umfasst ebenfalls waipu.tv Perfect Plus sowie das Basis-Abo des erst seit kurzem in Deutschland verfügbaren Streaminganbieters HBO Max und lässt sich zwölf Monate lang für jeweils 6,99 Euro buchen.

Achtet bei allen Angeboten darauf, dass sich die Abonnements im Anschluss an die Laufzeit der Sonderaktionen zu regulären Preisen verlängern, sofern nicht rechtzeitig gekündigt wird.