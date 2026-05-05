Bose: Neue Lifestyle Kollektion greift Sonos an

Mit einer neuen Produktreihe erweitert Bose sein Angebot im Bereich vernetzter Lautsprecher. Die sogenannte Lifestyle Kollektion umfasst einen kompakten Smart Speaker, eine Soundbar sowie einen Subwoofer, die sich einzeln nutzen oder zu einem System kombinieren lassen.

Der Ansatz erinnert an Strategien, wie sie auch Sonos seit Jahren verfolgt, bei denen einzelne Geräte flexibel zu Multiroom- und Heimkino-Setups ausgebaut werden können. Konkret umfasst die neue Reihe den Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher für 349,95 Euro, die Bose Lifestyle Ultra Soundbar für 999,95 Euro sowie den Bose Lifestyle Ultra Subwoofer für 899,95 Euro.

Die Komponenten sind untereinander kompatibel und lassen sich je nach Raumgröße und Nutzung kombinieren. Ein einzelner Lautsprecher ist für kleinere Räume gedacht, zwei Geräte können als Stereo-Paar betrieben werden. In Verbindung mit Soundbar und Subwoofer entsteht ein vollständiges Heimkino-Setup, das auch mehrkanalige Tonformate unterstützt.

369,95 Euro: Bose Lifestyle Ultra Lautsprecher

Technisch setzt Bose auf eine Kombination aus mehreren Lautsprechertreibern, die Schall gezielt im Raum verteilen. Ergänzend kommen Verfahren zur digitalen Signalverarbeitung zum Einsatz, die unter anderem die Basswiedergabe trotz kompakter Bauweise verstärken sollen.

Offene Schnittstelle, einfache Einrichtung

Ein zentraler Punkt der neuen Serie ist die Einbindung in bestehende Streaming-Ökosysteme. Die Geräte unterstützen unter anderem Apple AirPlay, Google Cast und Spotify Connect. Inhalte lassen sich damit direkt aus kompatiblen Anwendungen abspielen, ohne dass eine separate Steuer-App zwingend erforderlich ist. Auch das Gruppieren mit Lautsprechern anderer Hersteller ist vorgesehen.

999,95 Euro: Bose Lifestyle Ultra Soundbar

Für die Einrichtung setzt Bose auf eine überarbeitete Applikation, die Nutzer Schritt für Schritt durch den Installationsprozess führt. Dabei werden Verbindungen zwischen den Geräten automatisch hergestellt und Zugangsdaten innerhalb des Netzwerks übertragen. Nach der Einrichtung lassen sich Klangparameter wie Lautstärke, Equalizer oder Sprachverständlichkeit individuell anpassen.

Audioausgabe mit Raumkalibrierung

Die Soundbar nutzt zusätzlich Verfahren zur Raumkalibrierung, bei denen die akustischen Eigenschaften des Aufstellorts berücksichtigt werden. Ziel ist eine angepasste Wiedergabe, die sich an Raumgröße und Möblierung orientiert. Auch Funktionen zur Hervorhebung von Sprache sind integriert, um Dialoge in Filmen besser verständlich zu machen.

899,95 Euro: Bose Lifestyle Ultra Subwoofer

Die Geräte sind ab Mitte Mai erhältlich, Vorbestellungen sind bereits möglich.