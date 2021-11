Vorschau oder PDF Expert? Übersicht vergleicht 22 PDF-Reader-Apps

Beim Finden dieser Antwort will euch die große Vergleichsübersicht „ PDF Reader Comparison 2021 “ zur Hand gehen, die der Reddit-Nutzer ‚ Mstormer ‚ in diesem Google-Dokument veröffentlicht hat. Die Tabelle berücksichtigt zahlreiche bekannte PDF Applikationen wie etwa Foxit, Abby, Prizmo, PDF Element und PDF Pen und stellt diese einander in 25 einzelnen Funktions-Kategorien gegenüber.

Insert

You are going to send email to