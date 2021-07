Vorpremiere von „Ted Lasso“: Auch Tim Cook gibt sich die Ehre

Erst dieser Tage wurde bekannt, dass „Ted Lasso“ in 20 Kategorien für die diesjährigen Emmy-Awards nominiert wurde. Damit ist die AppleTV+-Produktion die am häufigsten nominierte Neueinsteiger-Comedyserie in der Geschichte des Filmpreises.

„Ted Lasso“ ist im August vergangenen Jahres auf Apple TV+ angelaufen und startet am 23. Juli mit der zweiten Staffel. Zudem hat Apple bestätigt, dass eine dritte Staffel bereits in Arbeit ist und voraussichtlich im kommenden Jahr auf dem hauseigenen Videodienst veröffentlicht wird.

Die Comedy-Serie „Ted Lasso“ wird als derzeit beste Produktion für Apple TV+ gehandelt. Die Werbetätigkeiten im Vorfeld der zweiten Staffel werden sicher dem Erfolg der Produktion gerecht, machen aber auch deutlich, wie wichtig dieser Publikumserfolg für Apple ist. Für die nun erfolgte Vorpremiere in Los Angeles hat sich sogar Apple-Chef Tim Cook Zeit genommen, unter anderem um mit dem Hauptdarsteller Jason Sudeikis und anderen an der Serie beteiligten Personen vor den Kameras zu posieren.

Insert

You are going to send email to