Siri-Remote-Einstellungen: Touchpad anpassen oder deaktivieren

Wer komplett auf die Touch-Funktion verzichten, und die Siri Remote ausschließlich als klassische Klick-Fernbedienung verwenden will, kann dies über die Einstellungen Festlegen. Öffnet dazu die Einstellungen-App von Apple TV und wählt den Bereich „Fernbedienungen und Geräte“. Dort findet sich ein Menüpunkt „Clickpad“, unter welchem ihr festlegen könnt, ob ihr die Bedienung per Klick und Berühren kombinieren oder ausschließlich klicken wollt.

