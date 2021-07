„The Grand Tour“ mit neuem Special – Apple zählt 35 Emmy-Nominierungen

Nachdem wir wissen, dass die bei Prime Video erschienene Serie The Grand Tour sich unter unseren Lesern großer Beliebtheit erfreut, wollen wir euch die nun von Amazon veröffentlichten Informationen zum Start des neuen Specials inklusive des ersten Trailers dazu nicht vorenthalten. „The Grand Tour: Lochdown“ startet am 30. Juli bei Amazon.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May sind diesmal in Schottland zu Gange und kämpfen sich durch die engen Straßen von Edinburgh, campen in den Highlands und experimentieren mit selbstgebauten Brücken auf den Hebriden.

Am Steuer eines Cadillac Coupe De Ville, der von Elvis gefahren wurde, eines Lincoln Continental, der schon Jock Ewing aus Dallas seine Dienste leistete, und eines Buick Riviera, hinter dessen Steuer einst Clint Eastwood saß, nehmen die drei Moderatoren ihre kultigen Detroiter Maschinen mit auf einen Roadtrip durch die atemberaubende Landschaft Schottlands. Obwohl sie sich auf heimischem Boden befinden, entpuppt sich diese Lockdown-Reise als eines ihrer lustigsten, actionreichsten und charmantesten Abenteuer seit Jahren.

Apple zählt 35 Emmy-Nominierungen

Apple freut sich derweil über 35 Emmy-Nominierungen, allein 20 davon beziehen sich auf Schauspieler und Produktionsstab der Erfolgsserie „Ted Lasso“. Damit ist die AppleTV+-Produktion die am häufigsten nominierte Neueinsteiger-Comedyserie in der Geschichte des Filmpreises.

Nominiert heißt natürlich noch nicht gewonnen. Ob Apple bei den diesjährigen Emmys tatsächlich abräumt, wird sich bei der Bekanntgabe der Gewinner am 19. September zeigen.