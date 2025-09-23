Dauerhaft weniger Funktionen in Europa?
Vorgaben zur Interoperabilität: EU lehnt Apples Einspruch ab
Die Europäische Kommission hat Apples Einspruch gegen die Interoperabilitätsvorgaben des Gesetzes über digitale Märkte (DMA) abgelehnt. Die Kommission hatte im Frühjahr klare Richtlinien erlassen, um die Interoperabilität von Drittanbieter-Produkten mit Apples Betriebssystemen zu verbessern. Apple hat diese Vorgaben in der Folge angefochten. Wie die EU nun mitgeteilt hat, wird von Apple weiter verlangt, dass es die ursprünglich festgelegten Maßnahmen vollständig umsetzt.
Diese Entscheidung könnte langfristige Auswirkungen auf die Bereitstellung von Apple-Funktionen in Europa haben. Apple hält derzeit Features wie iPhone-Synchronisierung genannte Möglichkeit, vom Mac aus auf die Inhalte des iPhone zuzugreifen oder auch die Live-Übersetzungen bei den neuen AirPods in Europa zurück. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Bereitstellung solcher Funktionen aufgrund der Interoperabilitätsvorgaben der EU auch Drittanbietern ermöglicht werden müsste. Apple verweist auf eine Beeinträchtigung der Gerätesicherheit und will die Kontrolle über diese Funktionen behalten.
iPhone-Synchronisierung mit dem Mac: Nicht in Europa
Apples Anträge rundum abgelehnt
Um die Vorgaben zu kippen, hatte Apple mehrere sogenannte Waiver-Anträge eingereicht und gefordert, bestimmte Bereiche von den Vorgaben auszuschließen. Unter anderem sollten Drittanbieter keinen Zugriff auf die iOS-Benachrichtigungen erhalten sowie Einschränkungen bei automatischen Netzwerkverbindungen, Nachbereichs-Datentransfers oder dem automatischen Wechsel von Audioverbindungen hinnehmen müssen. Apple begründete dies nicht nur mit dem Schutz geistigen Eigentums, sondern insbesondere auch mit Sicherheits- und Datenschutzrisiken sowie technischen Beschränkungen und übermäßigen Kosten.
Die EU-Kommission hat diese Einwürfe rundum zurückgewiesen und konstatiert, dass Apple darin lediglich bereits bekannte Argumente aus dem ursprünglichen Verfahren wiederholt habe und diese auch nicht stichhaltig habe begründen können. All dies sei bereits bei der ursprünglichen Entscheidung geprüft worden, Apple habe nicht gezeigt, dass neue, unvorhersehbare Probleme entstanden sind. Allerdings seien auch künftig entsprechende Anträge möglich, sofern tatsächlich außergewöhnliche Umstände vorliegen.
Apple setzt auf politischen Druck
Apple spielt in diesem Zusammenhang inzwischen verstärkt auch politische Karten aus. Bereits im Sommer hatte der Apple-Manager Greg Joswiak von einer gigantischen Bedrohung der Privatsphäre durch solche Regulierungen gesprochen. Tim Cook biedert sich derweil verstärkt an den amerikanischen Präsidenten an, nicht nur, um Apple eine bevorzugte Position im Streit um die amerikanischen Einfuhrzölle zu sichern, sondern auch um sich Trumps Unterstützung im Streit mit der EU sicher zu sein.
Absoluter Kindergarten. Beide Seiten sind absolut nervig
Finde hier eigentlich nur Apple nervig.
Vor allem geben sie eigentlich ein peinliches Bild nach außen ab und stellen ihre Entwickler als unfähig da. Wenn die Interkompatibilität bei Apple zu massiven Sicherheitsproblemen führen würde, wären die Apple Programmierer einfach nicht gut bei ihrer Arbeit.
Ich finde ausschließlich Apple nervig.
Die EU hilft dem Verbraucher plattformübergreifend und ohne künstliche Hindernisse zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Außerdem sorgt sie für einen freien Zugang für Soft- und Hardwareentwickler.
Und wer sagt uns, dass diese de fakto faschistischen US nicht Hintertüren integrieren ließ?
Danke ! Apples Datenschutzversprechen kann man nicht ernst nehmen wenn man sieht wie Cook vor diesem Irren im Weißen Haus denKotau macht. Wenn Trump fordert das er die Daten will, wird Cook sie ihme in einem goldenen Umschlag überreichen ! Natürlich nicht öffentlich.
Würde aber sowieso rauskommen weil Orange das hinausposaunen würde ;)
Tja, ich kann Apple teilweise aus Firmensicht verstehen, bin aber trotzdem dankbar für die EU.
Ja und nein. Machmal wirkt es so, dass nur Appel muss. Entweder müssen alle oder keiner.
Eigentlich müssen alle. Eventuell gibt es noch eine Abhängigkeit was den Marktanteil betrifft, da müsste man sich reinlesen. Natürlich müssen die anderen nur, wenn sie auch selbst die Funktionen anbieten. Wenn also z.B. Android dieses Pairing durch Annäherung nicht implementiert hat kann es dies logischerweise auch nicht anderen anbieten.
Können die Google Buds nicht auch übersetzen? Und kann ich die auch egal mit welchem OS benutzen?
Ja aber dann sollen die anderen das gleiche machen. Sorry aber weil die nicht so innovativ sind, soll aber und deren Kundschaft nicht leiden wegen der EU meine Meinung nach…
Die EU kann ja eigene Handys auf dem Markt bringen.
So wie die USA das Trump-Phone Made in China?
sehr gut!
Ich das neue graue EUphone schon vor mit. Lange Entwicklungsphase, exorbitante Kostenüberschreitungen und bei Einführung schon veraltet. Dafür ist die EU Spyware schon inklusive. Wird bestimmt der Renner
Jetzt kann man spüren wo uns der Regulierungswahn der europäischen Union hinführt.
Ja zum Teil wirkt es so, als ob ihr ein gesundes Maß fehlt.
Eher Apples Sturheit.
regulierungswahn, hast du das bei NIUS gehört?
Welcher Regulierungswahn führt uns jetzt genau wohin?
wohin genau? z.B. mehr Verbraucherschutz!
ich hoffe doch das der Verbraucher das bald spürt. Wäre ein Traum eine Pixel Watch problemlos und ohne Einschränkungen mit iOS zu nutzen – und eine Apple Watch mit Android.
Sehr gut, dass hier endlich mal Dinge klar geregelt bleiben, ohne wieder Ausnahmen zu machen.
Selbst aus rein objektiver Sicht, also unabhängig vom Pro/Contra-Standpunkt Apple, ist es nur so begrenzt verwunderlich, dass die EU nicht auf Datenschutzbedenken eingeht, wo diese doch parallel gerade zum x-ten mal auf ihrem Chat Control Vorstoß sitzt. Nachdem vor ein paar Jahren der grandiose Erfolg „Cookie Banner“ von ihr errungen wurde (Datenschutz für alle!), scheinen sich die Prioritäten in der Hinsicht stark verschoben zu haben.
Ich weiß jetzt nicht was Apple alles an Datenschutzbedenken angebracht hat, aber was ist hier dein Punkt? Also die reinen Push-Nachrichten können es nicht sein. Es wäre schon sehr verwunderlich, wenn Apple dies nicht hinter eine Berechtigung packt, wie es z.B. bei Android der Fall ist. Und dann liegt es beim Nutzer.
Genau hier könnte man ansetzen: Es kann eine Strategie von Apple sein, den Kunden diese Option (XYZ darf Infos anderer Apps einsehen) nicht anzubieten, da das Missbrauchspotenzial zu hoch und das Verständnis des Durchschnittsusers zu gering ist. Das Argument „Ja aber der User kann ja selbst entscheiden“ zieht nur begrenzt – bspw. sind die Kontaktberechtigungen ein schönes Beispiel, die von allen möglichen Messengerdiensten angefragt werden, die dann in einem Erklär-Popup vorher vermitteln, dass diese Kontakte absolut wichtig für die Funktion wären und total sicher gespeichert werden, deshalb bitte „Ja alles freigeben“ drücken. Für mich bedeutet das heutzutage, dass sobald meine Email/Nummer bei anderen in den Kontakten ist, diese auch früher oder später bei Meta & Co. auf den Servern liegen, ohne dass ich es verhindern kann.
Du lenkst vom Thema des Artikels ab.
Mich würde mal interessieren, welche Fachleute in der EU sitzen, die tatsächlich auf Augenhöhe nicht nur mit Apple, sondern auch allen anderen diskutieren können.
Denn, wenn nur solche Kerzen wie in unserer Politik dort ihr laues Lichtlein scheinen lassen , Dinge also nur politisch wollen, dann ist es a) um das Thema als solches schlecht bestellt und b) wird es auch nie zu einer wirklich für beide Seiten annehmbaren Lösungen kommen.
Der schlichte Wahn alles interoperabel zu machen hilft dabei ja nicht weiter und muss Grenzen haben: Ja wir freuen uns alle über usb-c, aber muss das in jede technische Feinheit reinreguliert werden?
Da die Frage oben schon aufkam: wo ist die Übersetzungsfunktion der Google EarBuds mit dem iPhone? Wo? Und warum funktioniert der Samsung stylus nicht mit dem iPhone?
Zu den Pixel EarBuds. Die Übersetzung läuft auf dem Gerät und nicht auf dem Buds. Berechtigt wäre lediglich die Frage, warum es dann bei den Android-Geräten, wo die notwendigen Apps installiert sind (Google App, Google Übersetzer und Google Assistent (was ein Chaos)) nicht auch mit Kopfhörern von Drittanbietern funktioniert.
Weil nicht alle Drittanbieter die Schnittstelle nutzen damit es funktioniert. Samsung z.B. nutzt diese – Xiaomi nicht. Hat was mit Entwicklungskosten zu tun. Der Unterschied ist, das sie es KÖNNTEN aber nicht WOLLEN.
Bei Apple KANN man die Schnittstellen nicht nutzen weil sie diese blocken.
So funktioniert Politik nicht und könnte auch nie funktionieren.
Davon abgesehen, hat die EU bei der Thematik bisher nichts verlangt, was nicht realisierbar wäre.
Also teilweise würde ich zwar interoperationalität zwar begrüßen zum Beispiel bei den Messengern um endlich WhatsApp loszuwerden und wie früher mit jabba nur einen Messenger für alle zu nutzen, aber ich sehe es auch eher so, dass Apple einfach bei vielen Funktionen dann einfach lieber den Stecker zieht und in der EU dann kein iMessage mehr funktioniert, um den Zwang zur Interoperationalität damit zu beenden.
Könnte ich mir auch für das NfC Modul vorstellen oder auch so Diensten wie AirPlay etc.
Anstatt die entwickelten Funktionen von Apple (geistiges Eigentum) allen anderen Konkurrenten kostenfrei zur Verfügung zu stellen müssen, wird in der EU dann einfach die Funktion komplett wegrationalisiert…
Apple muss sein geistiges Eigentum nicht freigeben. Sondern nur die Schnittstellen, damit andere überhaupt die Möglichkeit haben etwas ähnliches zu programmieren. Dies ist ein gewaltiger Unterschied.
Informieren ! Apple soll die Schnittstellen öffnen. Die EU verlangt von Apple in keinster Weise das sie z.B. AirDrop für Android veröffentlichen müssen.
Es geht rein darum das Apple den Entwicklern nicht erlaubt z.B. auf die Schnittstelle zuzugreifen welche AirDrop nutzt.
Vielleicht sollte es Tim Cook mal mit schleimen versuchen….so ein vergoldetes Monstrum wie er Trump mitgebracht hat könnte helfen. Wobei….er weiss wahrscheinlich das die EU nicht die USA ist. Sehr gut !
Zum Thema: Schön das Apple mit dem Gejammer nicht durchkommt und die EU hart bleibt. Der Endverbraucher hat nur Vorteile davon.
Mehr schreibe ich nicht, da jeder der es bis dato nicht verstanden hat, es auch nicht mehr verstehen wird (oder will).
Freue mich darauf in Zukunft auch eine WearOS Watch mit einem iPhone ohne Einschränkungen nutzen zu können !
Wäre schön wenn Apple dies für seine Apple Watches dann auch umgekehrt ermöglichen würde – wenn sie wollten könnten sie es ja schon jetzt. Google hat da nicht dagegen und hat die Schnittstelle in Android schon lange hinterlegt.