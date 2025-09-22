Apple kündigt neue Videoinhalte für die Vision Pro an

Apple will sein Angebot an speziell für die Vision Pro produzierten Inhalten in den kommenden Monaten um mehrere neue Produktionen erweitern. Unter anderem hat der Hersteller neue, im speziell für die Datenbrille entwickelten Immersive-Video-Format erstellte Produktionen von Audi, BBC, CANAL+, CNN, HYBE, MotoGP und Red Bull in Aussicht gestellt.

Erster Film bereits gestartet

Den Auftakt macht der von CANAL+ und MotoGP produzierte Film „Tour De Force“. Die Produktion begleitet den französischen Motorradrennfahrer Johann Zarco bei seinem Heimsieg in Le Mans. Bei den Aufnahmen kamen mehrere URSA-Cine-Kameras von Blackmagic Design zum Einsatz, die speziell für die Produktion von immersiven Videos konzipiert sind. Die Postproduktion erfolgte mit der Videoschnitt-Software DaVinci Resolve Studio auf einem Mac. Der Film ist ab sofort in der Apple TV App verfügbar, eine erweiterte Vorschau wird ab Oktober in ausgewählten Apple Stores zu sehen sein.

Zu der ebenfalls angekündigten Audi-Produktion hat Apple dagegen noch keine Details genannt. Es ist lediglich bekannt, dass es sich dabei um den für das kommende Jahr geplanten Einstieg der Automarke in die Formel 1 dreht, das „Audi F1 Project“.

Sport, Musik und Dokumentation

Red Bull steuert mit der Serie „World of Red Bull“ eine Reihe von Extremsport-Erlebnissen für die Betrachtung mit der Vision Pro bei. Die erste Folge „Backcountry Skiing“ soll im Dezember erscheinen, eine weitere Folge über Big-Wave-Surfen ist für 2026 vorgesehen. Die BBC will derweil mit „A Night at the Proms“ das erste klassische Konzert im Immersive-Format produzieren.

Der US-Sender CNN hat eine Dokumentation über Kaiserpinguine angekündigt, die im Frühjahr 2026 starten soll. Eine Expedition in die Antarktis will darin den Einfluss des Klimawandels auf die Tiere thematisieren. Die australische Produktionsfirma Phoria hat mit „Julaymba“ für Oktober eine immersive Reise in den Daintree-Regenwald angekündigt.

Weitere Projekte angekündigt

Auch Kultur- und Musikthemen sollen bedient werden. „Experience Paris“ soll das französische Kulturerbe vorstellen. Der Film „Cortis“ will Einblicke in die Arbeit der gleichnamigen K-Pop-Band zeigen. Apple selbst ergänzt die Sammlung um neue Folgen bestehender Serien, darunter „Wildes Tierreich“ mit einer Episode über Orang-Utans und die Reisedokumentation „Höhenflug“, die Anfang Oktober erscheint.