Raspberry Pi: Neuer Adapter für kompakte SSD-Karten

Die Raspberry Pi Foundation hat eine kleinere Variante ihres Hat+ genannten Erweiterungsmoduls für den Raspberry Pi 5 vorgestellt. Das neue Zubehör nennt sich M.2 HAT+ Compact und erlaubt es, auch die besonders kurzen M.2-Karten im 2230-Format optimal in das offizielle Gehäuse des Mini-Computers zu integrieren. Der Adapter neue positioniert die Karten zwischen Lüfter und USB-Anschlüssen, ohne die Kühlung des Gehäuses zu beeinträchtigen.

Der Raspberry Pi 5, der inzwischen seit zwei Jahren auf dem Markt ist, verfügt als erstes Gerät aus der Reihe der Mini-Computer über eine PCI-Express-Schnittstelle. Die Möglichkeit, zusätzliche Erweiterungskarten einzubinden, sei in der Folge gut angenommen worden. So sind mittlerweile zahlreiche Adapter von Drittanbietern erschienen, die M.2-Karten mit dem Gerät verbinden.

Passt auch mit installiertem Lüfter

Im Mai vergangenen Jahres brachten die Raspberry-Pi-Macher mit dem M.2 HAT+ eine erste Version ihrer eigenen Lösung hierfür heraus. Das Erweiterungsboard war vor allem für Systeme ohne Gehäuse oder mit größeren Einbauvorrichtungen geeignet und wurde insbesondere als Basis für Zubehörpakete wie das AI Kit oder das SSD Kit der Raspberry Pi Foundation genutzt. In Verbindung mit dem offiziellen Raspberry-Pi-Gehäuse stieß man hier jedoch auf Platzprobleme, insbesondere wenn zugleich auch ein Lüfter installiert war.

In der neuen Compact-Variante setzt das Hat+ auf eine neue Platine, bei der das bisher verwendete Flachbandkabel ins Leiterplatten-Design integriert ist. Dadurch lässt sich der begrenzte Platz zwischen Lüfter und USB-Anschlüssen besser ausnutzen.

In Deutschland bereits erhältlich

Das neue Modul wird von den offiziellen Vertriebspartnern der Raspberry Pi Foundation vertrieben und ist hierzulande zum Preis von 14,90 Euro erhältlich. Die Anbieter Reichelt und BerryBase listen die Erweiterungskarten bereits als ab Lager verfügbar.