Vor dem Finder-Abgleich: Fehlende MP3s in der Musik.app aufspüren

Dieser hat unseren Versuch des schnellen Abgleichs allerdings mit mehreren Hinweismeldungen zu fehlenden MP3-Dateien gestört. Etwa 10 Dateien waren zwar noch mit ihren Metadaten in der Musik.app vertreten, ließen sich aber nicht mehr auf das verbundene iPhone kopieren, da die Original-Dateien nicht mehr in den entsprechenden Verzeichnissen gefunden werden konnten.

Aber wie es so kommt wollten zwischen den Jahren doch eine Handvoll Audio-Dateien aus der Musik.app am Mac auf auf das iPhone geschoben werden. Eine Synchronisation die seit dem Tod der iTunes-Applikation über den Finder abgewickelt wird.

Inzwischen können wir uns gar nicht mehr daran erinnern, wann wir unsere Mobilgeräte zuletzt mit iTunes oder dem was in Form der Musik.app davon übrig geblieben ist, abgeglichen haben. Lokal gesicherte MP3-Dateien auf iPhone und iPad sind ein Relikt vergangener Jahre und haben in Zeiten von Musik-Streaming-Diensten und nahezu überall verfügbarer Netzanbindungen keinen Platz im Alltag mehr.

