Anker: Neue Webcam und neue Kameras für Türklingel und Garage

Die Kamera soll Tore per App und Geoposition öffnen können und soll in zwei Versionen mit 1080p und 2K-Auflösung angeboten werden. 32 GB integrierter Speicher sichern Videoaufnahmen lokal. Verkaufspreise stehen aktuell noch nicht fest.

Die Anker-Tochter wird in der ersten Jahreshälfte zwei neue Überwachungskameras auf den Markt bringen. Die neue Garagen-Sicherheitskamera kombiniert Tor- bzw. Türöffnung und Überwachung in einem Gerät.

Neu gegenüber dem Vorgänger ist der integrierte Licht-Balken und die sogenannte VoiceRadar-Technologie, die Videogespräche auch in lauten Umgebungen ermöglichen soll und die Stimme des Sprechers vor dem Rechner isoliert. Das neue Modell bietet eine Videoauflösung von 2K bei 30 FPS und verfügt wie der Vorgänger über einen Autofokus einen optionalen, intelligenten Zoom und eine zuschaltbare Bildverbesserung. Helligkeit und Wärme des integrierten LED-Lichtes lassen sich ebenfalls über die AnkerWork-App anpassen. Die B600 Video Bar wird am Februar zum Verkaufspreis von 239,99 Euro erhältlich sein.

