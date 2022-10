Von Instagram, Tumblr und Co.: Apple will fortan einen Anteil der Werbeerlöse

Gleichzeitig mit der Freigabe von iPadOS 16 und iOS 16.1 hat Apple in dieser Woche auch die sogenannten App Store Review Guidelines überarbeitet. Das Regelwerk legt fest welche Anwendungen in den App Store gelassen werden und welche Inhalte Apple nicht sehen will. Zudem formuliert Apple hier unter welchen Voraussetzungen Entwickler dazu angehalten sind, eine Umsatzbeteiligung an Apple abzutreten.

Von den neuen Regeln betroffen: Meta-Chef Mark Zuckerberg

Jüngst hatte Apple hier mehrere Passage umformuliert, mit Ergänzungen versehen und um ganz neue Abschnitte ergänzt. Unter anderem wurden Entwickler darauf hingewiesen, dass Extremsituationen wie gewaltsame Konflikte, Terroranschläge oder Epidemien nicht zum finanziellen Vorteil ausgenutzt werden dürfen. Zudem ist Cupertino auf den neuen Smart-Home-Standard Matter eingegangen und hat Entwickler ermahnt, mit diesem nur unter Einsatz offiziell zertifizierte Software-Komponenten zu kommunizieren.

Apple besteuert Post-„Boosts“

Ebenfalls ergänzt wurde Punkt 3.1.3 und um den neuen Abschnitt (g). Dieser setzt sich mit „Advertising Management Apps“ auseinander, also Anwendungen, die etwa zur Verwaltung oder Buchung von Anzeigen-Kampagnen eingesetzt werden.

Der neue Abschnitt 3.1.3(g)

Hier erklärt Apple nun, dass die Buchung von traditioneller Werbung, etwa Plakat-Kampagnen in der Innenstadt oder Fernseh-Spots weiterhin einen Bogen um Apples In-App-Käufe und damit um die verpflichtende Umsatzbeteiligung machen dürfen, fordert jedoch einen Anteil der Werbeerlöse, wenn die Reklame „in einer Anwendung erlebt oder konsumiert“ wird.

Laut Apple würde dies auch für sogenannte Post-„Boosts“ gelten. Ein in sozialen Netzwerken etabliertes Werbeformat, das einzelnen Posts gegen Bezahlung zu mehr Sichtbarkeit verhilft. Apple fordert damit nun einen Anteil der Werbeerlöse, die bislang zu 100 Prozent an die facebook-Mutter Meta oder an den Blogging-Dienst Tumblr gingen, der mit Tumblr Blaze ein vergleichbares Werbeformat anbietet.

Neue Regeln schaffen neue Erlöse

Nach Angaben des Business Insider ist man bei Meta, das mit Instagram und facebook zwei betroffenen Plattformen betreibt, ziemlich sauer über die neuen Richtlinien. Das Blatt zitiert einen Unternehmenssprecher, der Unverständnis für Apples Forderungen äußert: